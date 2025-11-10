Herri Antzokia cumple 97 años inmerso en su proyecto de revitalización

Tal día como ayer de 1928 se inauguró el Teatro Cine Echezarreta, hoy día Herri Antzokia. Casi un siglo después, está a punto de ... entrar de ser protegido como bien patrimonial, además de estar inmerso en un proceso que lo situará en el centro de la iniciativa cultural del municipio.

El edificio fue el primero proyectado por Domingo Unanue (Ordizia, 1901-1985), que había obtenido el título de arquitecto dos años antes. Se considera uno de los primeros testimonios de la arquitectura racionalista, no sólo en Gipuzkoa, sino en también en Euskadi y a nivel estatal. «Siempre se ha considerado el referente del racionalismo el Club Náutico de Donostia, que fue inaugurado en 1929. Es verdad que Herri Antzokia se adelanta a todas las obras pioneras que conocemos hasta ahora. Eso tiene un mérito enorme porque esas referencias no existían cuando se hizo esto», indicó el alcalde Adur Ezenarro, que en su día realizó un estudio de las obras del arquitecto ordiziarra dentro de la beca de investigación de la Fundación Víctor Mendizabal.

Hace cuatro años el Ayuntamiento solicitó al departamento de Cultura del Gobierno Vasco la protección del edificio, que fue reconocido como edificio paradigmático de la arquitectura moderna del siglo XX en diciembre de 2013 por la Fundación internacional Docomomo y el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro (Coavn). Hasta ahora el expediente no ha tenido avances, y este año han vuelto a reiterar esa petición, con la documentación añadida del proceso Kulturlab que se ha llevado a cabo. «Empezamos en 2019 con el proceso Kultur Lab. En tres años realizamos tres procesos diferentes para reformar Herri Antzokia y convertirlo en un gran centro cultural». Fue en ese proceso participativo en el que se dieron cuenta que, a pesar del reconocimiento de Coavn y Docomomo, el edificio no contaba con ningún nivel de protección.

A las puertas de su 97 aniversario el consistorio recibió la noticia de que el Centro de Patrimonio Cultural realizarán un estudio sobre el valor cultural; un primer paso para que pueda ser declarado Bien Cultural. «Ese expediente es muy importante porque nos abriría el camino a las subvenciones del Ministerio de Cultura de España, del 1,5% para inversiones de cultura», explicó el alcalde, y añadió que la reforma prevista para el edificio es «considerable». «Hacer frente a este gasto en solitario desde el Ayuntamiento va a ser complicado. Por ello, es importante, por un lado, reconocer el valor que tiene el edificio, pero también tener la oportunidad de obtener diferentes subvenciones para convertirse en un centro cultural».

Edificio pionero

Con el proceso para lograr que Herri Antzokia sea protegido reanudado, también está en marcha el proyecto de reforma del edificio según el diseño elaborado en las reuniones de Kulturlab. En una primera fase ya está en redacción la construcción de un ascensor que salvará el desnivel entre la calle Ampuero y la calle Etxezarreta. Las escaleras existentes en un lateral del edificio desaparecerán para instalar el ascensor. Este también dará acceso a la planta intermedia en el que se situaban los antiguos talleres de Nadal. «Habrá que hacer algunas modificaciones en el interior del edificio», indicó Ezenarro.

«El edificio racionalista, como dice la palabra, prioriza la funcionalidad con una razón. Aquí se nota que es realmente una obra maestra. Cómo entran los espectadores por un lado, por otro, está estudiado todo el peligro de los incendios que tenía el cine de entonces, en profundidad». Aún se puede ver en la fachada principal la escalera que colocó para que el proyectista pudiera salir por al balcón y alejarse en caso de incendio sin acceder a la sala de butacas, ya que en aquella época la mayoría de los incendios comenzaban en la sala de proyección.

La reforma integral todavía tendrá que esperar a la resolución el Centro de Patrimonio Cultural, pero el Ayuntamiento quiere comenzar a dar el nuevo uso como centro cultural al edificio cuanto antes. Por ello, en los almacenes municipales se habilitará una zona de conciertos «con una pequeña barra y unos baños». En un principio sería una sala para actuaciones «en formato Gaztetxe», que poco a poco se acondicionará, para comenzar a darle la utilidad que se decidió en Kulturlab.

La fachada principal también tendrá cambios. La puerta de acceso se atrasará para crear una especie de porche, parecido al que tenía originalmente. También se remodelarán los accesos para adaptarlos a la normativa de accesibilidad.