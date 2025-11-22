Un grito contra las violencias machistas

Este martes, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres y, por ello, diversos agentes de Ordizia han organizado ... un programa variado en la que destaca una iniciativa que invita a todos los vecinos a gritar contra esta lacra: Garrasikada. «El grito es una forma de expresar la rabia que nos sacude por dentro», indican las promotoras.

El grito principal y conjunto está previsto para las 18.00 horas en la plaza, durante un minuto. También animan a sumarse a la iniciativa desde cualquier lugar, gritando a la misma hora o en cualquier momento del día. Además, proponen grabar el grito, ya que posteriormente crearán un montaje con todos ellos con el fin de que la iniciativa tenga continuidad en el tiempo. Los videos habrá que enviarlos a la dirección ordiziakoordinadora@gmail.com antes del 28 de noviembre.

El objetivo es traer al primer plano l tema, y captar la atención de quienes escuchen el grito. «Si nos escuchamos gritar entre nosotras, haremos visibles las alianzas que existen en esta lucha». Del mismo modo, defienden la unión para acabar con las violencias y por ello, desde hace varios meses diferentes agentes del municipio están trabajando Alianza popular contra las violencias machistas.

En esta alianza están representados, entre otros, Ordizia Kolore, Gaztelekua, Jakintza ikastola, Oianguren BHI, el grupo de teatro Urrup, Goierriko pentsionistak, Emaneurre, Osiñe talde feminista, Kimetz emakume elkartea y Ordiziko Koordinadora feminista. «Las violencias machistas adoptan diferentes formas y manifestaciones, y están presentes en nuestro entorno cada día. Por eso, tenemos claro que para acabar con las violencias es imprescindible trabajar conjuntamente desde los distintos ámbitos de la sociedad».

El martes, habrá diferentes actos durante el día. Por la mañana, realizarán una cadena humana a las 11.00, con el lema '¡No a la violencia contra las mujeres!'. Por la tarde, a las 18.00 será el momento para realizar el grito colectivo por las calles del pueblo y, a las 19.00, comenzará el acto y la manifestación en la Arboleda, que finalizará media hora más tarde en un acto conjunto en la Plaza Mayor, donde el grupo de teatro Urrup ofrecerá una performance.