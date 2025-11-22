Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El martes por la mañana se organizará una cadena humana desde la Arboleda hasta la Plaza Mayor. Udala
Ordizia

Un grito contra las violencias machistas

Agentes locales han organizado un amplio programa con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres

Amaia Núñez

Ordizia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:02

Este martes, 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la violencia hacia las Mujeres y, por ello, diversos agentes de Ordizia han organizado ... un programa variado en la que destaca una iniciativa que invita a todos los vecinos a gritar contra esta lacra: Garrasikada. «El grito es una forma de expresar la rabia que nos sacude por dentro», indican las promotoras.

