Gran fin de semana de victorias del Ordizia Saskibaloia

Amaia Núñez ordizia. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

El baloncesto urdiña disfrutó de un fin de semana casi totalmente teñido de verde. Con doce victorias en quince partidos, los equipos sumaron puntos importantes y los aficionados pudieron deleitarse con el juego ofrecido, aún con las dolorosas derrotas, como el de los júnior de liga vasca contra el Baskonia.

El sénior masculino finalizó líder de la primera vuelta gracias a la victoria lograda ante del Saski Axular, tercero, por 63 a 65. El juego urdiña no fue el mejor y tuvieron que verse en peligro para reaccionar. Desde el club valoran positivamente los números que les colocan líderes, con solo una derrota en esta primera vuelta, aunque esperan que el juego del equipo mejore para afrontar las siguientes fases.

El sénior femenino logró su quinta victoria consecutiva, que les permite liderar la clasificación. El sábado ganaron 78 a 31 al Drunkat Hoops. Aunque a las urdiñas les costó entrar en el partido, consiguieron darle la vuelta a la situación para dominar el encuentro.

El Ordizia Orkli, junior masculino de Liga Vasca, rozó el triunfo ante el Baskonia, con las gradas casi llenas de aficionados que no pararon de animar a los ordiziarras. Perdió 67 a 81, satisfechos de haber hecho frente al equipo alavés. Lograron ganar 2 cuartos y en varias ocasiones fueron por delante en el marcador, incluso a falta de 3 minutos. Pero la acumulación de faltas y falta de fluidez en el juego acabó con el sueño.

El Ordizia Orbinox, júnior femenino de Liga Vasca, venció al Loiola Indautxu por 45 a 58, en un partido físico e igualado, sobre todo en la primera parte. Tras el paso por vestuarios, las urdiñas lograron una pequeña renta que fueron aumentando hasta el final.

El Ordizia Hotel Ordizia tuvo pocas opciones frente al Saski Axular y perdió por 52 a 80. Los urdiñas plantaron cara y realizaron un buen partido, manteniendo sus opciones casi hasta el final, contra un equipo de envergadura.

El Ordizia Kuko Jatetxea, cadete femenino de Liga Vasca venció al Urrategi ISB por 56 a 80. Comenzaron con dificultades, pero un tiempo muerto les ayudó a meterse en el partido y dominar los dos primeros cuartos. En la segunda parte no pudieron darle continuidad a ese juego, aunque pudieron mantener la ventaja lograda sin poner el riesgo el marcador.

El cadete masculino de rendimiento oro se hizo con el derbi contra el Arri BKL Aizkorri. Los urdiñas dominaron el encuentro desde el inicio, con una fuerte defensa y efectividad en las canastas que les dio una ventaja de 19 puntos en el primer cuarto. El segundo fue más igualado, aunque mantuvieron su ventaja para ampliarla en los siguientes.

El cadete femenino de rendimiento plata sufrió para ganar al Panelfisa Take en Tolosa. A las urdiñas les costó entrar en el partido, con un comienzo sin intensidad. Hasta tres veces remontaron una desventaja de tres puntos para hacerse con el triunfo. Con esta victoria mantiene el segundo puesto de la clasificación con dos triunfos de ventaja sobre el tercero.

El cadete masculino de participación venció al Hotel Mondragón Ointxe por 76 a 56, en un encuentro en el que demostraron lo trabajado en las últimas semanas, tanto en ataque como en defensa. El equipo femenino de la misma categoría, sacó adelante un encuentro difícil para ganar al Zast Gyal por 26 a 45. Las urdiñas le dieron la vuelta a un inicio con muchos errores de cara a canasta, pero lograron dejar a cero el casillero de las anfitrionas en el segundo cuarto, que en algunos momentos del encuentro mostraron una rudeza excesiva en el juego. La entrenadora urdiña agradeció a sus jugadoras el haber mantenido la calma durante el encuentro, aunque tras el daño sufrido por una jugadora ordiziarra, hubo de solicitar al colegiado parar la agresividad en el juego.

En categoría infantil, el femenino de rendimiento oro venció 21 a 55 al Take Uzturre; en participación haundi, el masculino dominó en todas las facetas del juego para ganar por 20-57 al Hondarribia Ikasbasket, y el femenino le dio la vuelta al encuentro para vencer por 23-59 al Ostadar Urdina; y entre los Ordizia Txiki Lacturale, los chicos perdieron frente al Arri BKL Kizkitza Txiki 28-43 y las chicas ganaron al Bera Bera Sagües Txiki 65-33.