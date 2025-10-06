Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El itinerario Osatu estará dirigido a personas con titulación universitaria o de formación profesional. A. NÚÑEZ

Ordizia

Goieki iniciará el nuevo itinerario Osatu para la inserción laboral

Está enmarcado en el proyecto Hazilan+ y se presentará a los interesados el día 30 de octubre

Amaia Núñez

ordizia.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:10

La agencia de desarrollo del Goierri Goieki ha puesto en marcha una nueva iniciativa dirigida a mejorar la empleabilidad de personas cualificadas en situación de desempleo en la comarca. El itinerario, denominado Osatu, se pondrá en marcha en noviembre, pero se presentará a todas las personas interesadas el próximo 30 de octubre, jueves.

El proyecto Hazilan+, financiado en un 40% por el Fondo Social Europeo, está dirigido a personas con titulación universitaria o formación profesional de grado medio o superior que, a pesar de su formación, enfrentan dificultades para acceder al mercado laboral debido a la falta de experiencia o competencias transversales demandadas por las empresas. Su objetivo es mejorar la empleabilidad e inserción laboral de estas personas a través de una ayuda personalizada en función de sus necesidades y características.

El itinerario Osatu contará con sesiones grupales para adquirir las competencias requeridas en el mercado laboral, visitas a entidades del Polo de Innovación Goierri y a empresas del sector industrial comarcal y prácticas en empresas, con una duración de entre 200 horas y 9 meses, con una beca mínima de 480€al mes.

Para la reunión del 30 de octubr se han organizado dos sesiones en el edificio NBF, una a las 9:30 de la mañana y otra a las 15:00 de la tarde. Las personas intersadas pueden ponerse en contacto con el Departamento de Industria de Goieki, para más información en el teléfono 943 160 040 o escribiendo al email xabier.goieki@goierri.eus.

