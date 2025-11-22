El Gobierno Vasco concede la ayuda para rehabilitar San Bartolomé

Amaia Núñez Ordizia. Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:05 Comenta Compartir

Tras las gestiones realizadas por la Asociación Osbele, el Gobierno Vasco ha aprobado las ayudas para la rehabilitación de la ermita San Bartolomé. El proyecto recibirá 80.436,36 euros para completar la reforma de la ermita.

El trabajo culmina el proceso puesto en marcha por la asociación Osbele, Ordiziako San Bartolome Ermitaren Lagunak Elkartea, para reformar y poner en valor la ermita, desde que finalizara la campaña 'Apadrina una teja' a principios del 2023.

El pasado martes, 18 de noviembre, se publicó la resolución de las ayudas para la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco 2025-2027 en ella, se incluye la concesión a la parroquia de Ordizia, propietaria de la ermita, de la concesión de la ayuda solicitada.

Esta ayuda se suma a los 12.000 euros recaudados por Osbele hace dos años con la campaña y a otros 6.000 que aportará la parroquia de Ordizia. «Con este dinero ya podremos empezar a arreglar la ermita y ponerla en valor como parte importante de la historia de nuestro pueblo, y poder darle los usos que en un futuro se acuerden», indican desde la asociación.

La oficina de arquitectura Zetabi escribió el proyecto presentado a las ayudas del Gobierno Vasco, que tiene como objetivo la puesta en valor y difusión del edificio y su entorno. Ahora continuarán los siguientes pasos, así como redactar el proyecto de ejecución, los permisos de obras, etc. que «necesitarán su tiempo». Aun así, desde Osbele subrayan que «seguiremos dando la lata para que se hagan lo antes posible. Nuestro objetivo es, que este todo hecho para el día San Bartolomé de 2026».