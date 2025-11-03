Gau Beltzaren ohitura berreskuratuz

OrdiziaGau Beltzaren ohitura berreskuratuz
Astelehena, 3 azaroa 2025, 20:58
Azken urteotan Hitzarok ludoteka bidez ezagutzera emandako Gau Beltzaren usadioa herri mailan ospatu zen lehen aldiz. Haurrak mozorrotuta eskean atera ziren eta, ondoren, Plaza Nagusian, eskulan tailerra, gaztaina erreak eta oreka ikuskizuna izan ziren. Gainera, haurrek zein helduek Ortzadar argazkilari elkarteak prestatutako photocallean argazkiak ateratzera animatu ziren eta argazkiak ikusgai daude Ordiziako Udalaren Flickr kontuan.