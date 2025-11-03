Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

UDALA

Ordizia

Gau Beltzaren ohitura berreskuratuz

Astelehena, 3 azaroa 2025, 20:58

Comenta

Azken urteotan Hitzarok ludoteka bidez ezagutzera emandako Gau Beltzaren usadioa herri mailan ospatu zen lehen aldiz. Haurrak mozorrotuta eskean atera ziren eta, ondoren, Plaza Nagusian, eskulan tailerra, gaztaina erreak eta oreka ikuskizuna izan ziren. Gainera, haurrek zein helduek Ortzadar argazkilari elkarteak prestatutako photocallean argazkiak ateratzera animatu ziren eta argazkiak ikusgai daude Ordiziako Udalaren Flickr kontuan.

