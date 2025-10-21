Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En los próximos meses se licitarán y llevarán a cabo las siguientes dos fases de la reforma. O. U.

Ordizia

Finaliza la primera fase de las obras de renovación del colegio Urdaneta

Se ha renovado y mejorado el aislamiento de la cubierta y el vallado exterior, entre otros

Amaia Núñez

ordizia.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:32

La primera fase de las obras de renovación del centro escolar Urdaneta ha finalizado. Las obras se han llevado a cabo en los últimos meses, aprovechando las vacaciones de verano de los alumnos principalmente. En esta fase los trabajos se han centrado en la cubierta, y también han renovado el vallado exterior.

El tejado se ha renovado y aislado, con una inversión de 605.000 euros. «La cubierta estaba para renovarse y también había agujeros. Se han solucionado no sólo aparentemente, sino mejorando el aislamiento», explicó el alcalde Adur Ezenarro.

En el exterior, colocaron un vallado nuevo, ya que «había necesidad de renovar» el anterior, para lo que han destinado 30.000 euros. Además, han instalado un portero automático con cámara.

Asimismo, en esta primera fase también realizaron reformas en el edificio de Educación Infantil. Todas las plantas se pintaron de color blanco, cambiaron la iluminación al sistema LED y colocaron corchos. El presupuesto para estos trabajos fue de 40.000 euros.

El alcalde explicó que las obras de reforma continuarán en los próximos meses. «Licitaremos los proyectos para las dos próximas fases y aprovecharemos las vacaciones de verano, la Navidad y la Semana Santa para realizar estos trabajos, para que la educación de los alumnos se vea lo menos afectada posible por las obras», aclaró.

En la segunda fase de las obras se realizará la renovación de fachada y carpinterías, aislando térmicamente el edificio, mientras que en la tercera fase del proyecto está previsto que se lleve a cabo la colocación de una cubierta que unirá todos los edificios.

