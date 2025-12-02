Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ordizia

Feria del libro y disco solidario mañana en la Plaza Mayor

A. N.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:18

Mañana jueves, vuelve el stand de la Feria del libro y disco. Azoka solidarioa que promueve la asociación Kaleko Elkartasun eta Kultur Elkartea para asistir, de esta manera, a la última cita del año, justo en la antesala de las navidades. El encuentro tendrá lugar de 9.30 a 13.30, a pie de calle en la esquina de la Plaza Mayor, frente a Kutxa,

La organización cultural afronta la cita con la renovación completa del material desde la celebración de la última feria, todo ello con la vista puesta en poder ofrecer el mejor regalo para estas fechas tan señaladas. La feria se mantiene fiel a sus precios económicos (los mismos desde hace 10 años). Empeño y propuesta que recuerda que todos los discos y libros son Km. 0, y que, a su vez, fomenta la economía circular seleccionando y evitando que lo que esté en buen estado y sea útil acabe destruido.

