Éxito de la iniciativa Arroces del Mundo

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

La comida popular Arroces del Mundo cerró el Encuentro entre Culturas celebrado a lo largo de la pasada semana. Un año más, la comida reunió a cientos de vecinos en el frontón Beti Alai. Los asistentes pudieron degustar arroces de Sahara Occidental, Algeria, Pakistán, Venezuela, Nikaragua, Valencia y Euskal Herria. Además, por la tarde hubo juegos infantiles, taller de bailes africanos y música, a cargo de Dj Angel y charla musicada del grupo de Gaza Sol Band Palestina.