Dos negocios de Ordizia entre los ganadores del concurso de emprendimiento

Esta semana se celebra la Semana Mundial del Emprendimiento, que ha coincidido con la gala de entrega de premios del 28º Concurso de Nuevas ... Iniciativas Empresariales de Goieki. En la misma se dieron cita los ganadores, empresas patrocinadoras, representantes de los ayuntamientos y otros agentes de la comarca.

Al igual que en las últimas ediciones el concurso se llevó a cabo en tres categorías, en las que en dos de ellas fueron premiados proyectos puestos en marcha en Ordizia. En la primera categoría, el mejor proyecto empresarial de nueva creación fue para SIAPS Visual Inspection Systems, cuyo responsable es Daniel Simo. El proyecto, ubicado en Lortek, se llevó los 6.000 euros por el sistemas de inspección basados en visión artificial SIAPS, termografía infrarroja y reforzados con inteligencia artificial. El jurado valoró el grado de innovación y la viabilidad de la empresa a la hora de otorgar el premio.

En la segunda categoría, el mejor proyecto innovador en la empresa, recayó en Iparragirre Eraikuntzak, por su esfuerzo en la industrialización de procesos, el desarrollo de las personas y del talento para hacer frente a diferentes retos a traves de la innovación. La tercera categoría tiene como objetivo premiar proyectos que mejoren la cohesión social y la situación de las personas en situación de dificultad. El premio fue para TK Studio Pilates de Klaudia Nolan. Ubicada en la calle Urdaneta, TK Studio Pilates nace de la necesidad de independencia laboral y la experiencia acumulada en el sector. El objetivo del proyecto es poder ofrecer un espacio diferenciado para la salud física y mental, con impacto social y económico local.

Asimismo, la empresa de construcción Iparragirre Eraikuntza Lanak cumple este año su 75 aniversario y, por ello, Pedro Iparragirre y Patxi Albisu ofrecieron una charla en la que repasaron la historia de la empresa, con numerosas anécdotas de cómo se trabajaba antes, y sus proyectos de futuro. Entre ellos, ayer inauguraron el Centro de Industrialización de la Construcción, proyecto por el que también fueron premiados.

13 puestos de trabajo

Al inicio del evento, Adur Ezenarro, presidente de Goieki, presentó los datos del emprendimiento en la comarca, uno de los aspectos en los que trabajan en la agencia comarcal. Así, desde enero han recibido 73 consultas sobre emprendimiento y creación de nuevas empresas, de la que han realizado 28 proyectos de viabilidad.

Además, en lo que va de año se han creado 11 nuevas empresas, entre lo que destaca que todas hayan sido impulsadas por mujeres. En concreto, 5 de ellas son comercios, 3 de hostelería y las 3 negocios restantes de servicios.

Estos once nuevos emprendimientos han realizado 150.000 euros de inversión para ponerlos en marcha, y han creado 13 nuevos puestos de trabajo. Tal y como indicó Maitane Sánchez, responsable del área de Emprendimiento de Goieki, «el reto viene después, en cómo aguantar durante años».