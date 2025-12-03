Los dos equipos sénior del Ordizia Saskibaloia continúan líderes

Los dos equipos sénior están llenando de alegría a los aficionados locales en las últimas semanas. Tanto el masculino como el femenino, son líderes ... de la clasificación. Las chicas invictas y los chicos con una derrota. En el resto de las categorías también brillaron los resultados positivos, con cuatro derrotas en el total de los quince partidos de la jornada.

El senior femenino suma siete victorias tras vencer al Antigua Luberri por 27 a 58, en un encuentro con más contacto físico del que están acostumbradas. La primera parte fue igualada, pero en la segunda dominaron las urdinas con un ritmo alto.

El equipo masculino ganó al Astigarragako Mundarro 75 a 69, el único equipo que les había superado en la primera fase. Los urdiñas saltaron bien a la cancha presionando bien y sin problemas de rebote. Así, lograron una renta de 14 puntos para el segundo cuarto, lo que hizo confiarse demasiado, que se solucionó con un tiempo muerto. En la segunda parte la defensa rival dificultó el trabajo, aunque consiguieron romper el partido y con doce puntos de ventaja, los jugadores que normalmente disfrutan de menos minutos pudieron también tener más participación. Con esta llevan siete victorias seguidas y tienen en su mano la clasificación para la fase de ascenso a falta de 4 jornadas.

El Ordizia Orkli, junior masculino de Liga Vasca, también hicieron disfrutar de lo lindo a los aficionados que llenaban las gradas de Majori. Los urdinas saltaron a la cancha muy concentrados, aprovechando las ventajas y con acierto en el tiro exterior que les dio un parcial de 6 triples de 8. En la primera parte también tuvieron de poner acciones en práctica y lograron llegar al descanso con 22 puntos de ventaja. La buena gestión del juego continuó en la segunda parte, donde se centraron en mantener la distancia en el marcador.

El Ordizia Orbinox, junior femenino de Liga Vasca cayó derrotado por el Lointek Gernika por 81 a 52. El primer cuarto fue decisivo, con un 24-5 para las vizcaínas. El empate del segundo cuarto a 15, quedó empañado de nuevo por otros 10 puntos de renta para las rivales en el tercero, y otro empate, a 17 en el cuarto.

El Ordizia Hotel Ordizia, junior masculino de rendimiento plata tampoco pudo superar al Pressing Askatuak. Los urdiñas comenzaron bien, pero el arbitraje influyó en el marcador, con demasiadas exigencias para los ordiziarras y algo imparcial a la hora de repartir las faltas. Los ordiziarras optaron con una defensa en zona que dio sus frutos en la primera parte, aunque sin poder sobreponerse a los envites del juego, perdieron por 72 a 55.

El Ordizia Kuko Jatetxea, cadete femenino de liga vasca, venció al Asevi Araski, tercer clasificado por 85 a 55. Las urdiñas marcaron un ritmo alto en el partido que las rivales aguantaron en el primer cuarto, y las anfitrionas dominaron el resto del partido.

El cadete masculino de rendimiento oro perdió contra el Oiarso S.K.T 67 a 50, en otro encuentro marcado por el primer tiempo. Los urdiñas lograron acortar, a falta de 7 minutos, a la mitad la desventaja de 17 puntos acumulada, pero algunas canastas y un par de técnicas dificultaron la remontada. En esta categoría la liga está muy ajustada y todo indica que se decidirá en las últimas tres jornadas.

El cadete femenino de rendimiento plata ganó al Añorga KKE Saski por 48 a 25. La primera parte no destacó el juego, incluso en el segundo cuarto las urdiñas anotaron solo 4 puntos. Para la segunda parte aumentaron la intensidad para hacerse con la victoria.

El cadete masculino de participación logró su primera victoria en la segunda fase eliminatoria contra el CD Internacional Intxa, por 70 a 55. Los urdiñas no ofrecieron su mejor versión al comienzo del partido, pero tras un motivador tiempo muerto, le dieron la vuelta a la situación.

El cadete femenino de participación cayeron contra el Hondarribia Ikasbasket, líderes invictas, 38 a 67. Las ordiziarras eran conscientes de la dificultad del encuentro. En la primera mitad lograron frenar numerosos ataques gracias a la defensa, que les mantuvo dentro del partido. En la segunda parte, no acertaron a parar los ataque rivales.