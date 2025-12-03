Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
El equipo sénior está invicto en su primera temporada. Ordizia saskibaloia

Ordizia

Los dos equipos sénior del Ordizia Saskibaloia continúan líderes

El equipo femenino sigue invicto tras vencer al Antigua Luberri, y los chicos ganaron al Astigarragako Mundarro

Amaia Núñez

Ordizia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:27

Comenta

Los dos equipos sénior están llenando de alegría a los aficionados locales en las últimas semanas. Tanto el masculino como el femenino, son líderes ... de la clasificación. Las chicas invictas y los chicos con una derrota. En el resto de las categorías también brillaron los resultados positivos, con cuatro derrotas en el total de los quince partidos de la jornada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La recomendación de poner la calefacción a 19º está desactualizada según los expertos: «Mejor un calor inteligente»
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  4. 4

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  6. 6 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  7. 7

    Dentro del edificio okupado de la polémica
  8. 8 Manex Rezola, la perla donostiarra que está a un paso del Real Madrid
  9. 9

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bilbao
  10. 10 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los dos equipos sénior del Ordizia Saskibaloia continúan líderes

Los dos equipos sénior del Ordizia Saskibaloia continúan líderes