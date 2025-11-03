Comienza la nueva campaña de bonos para impulsar el comercio local

Ya está en marcha la campaña de bonos de noviembre para impulsar al sector comercial de la localidad. Ayer comenzó la venta de bonos ... hasta agotar existencias. El Ayuntamiento en colaboración con la asociación de comerciantes Ordizian ha mantenido la iniciativa tras el éxito de las últimas ediciones, con el objetivo de «el objetivo fomentar y dar valor al tercer sector», tal y como indican desde la asociación. Es, a su vez, una forma de «premiar» a todos aquellos clientes que adelantan sus compras de Navidad.

Al igual que en la pasada edición pondrán a la venta 3.000 bonos, con un precio de 20 euros que da opción a realizar un gasto de 30 euros. El Ayuntamiento aportará los 10 euros de diferencia. Los bonos se podrán utilizar exclusivamente en el mes de noviembre, desde el día 3, lunes, hasta el día 30. Con la iniciativa inyectarán 90.000 euros en los negocios de la localidad.

Los bonos estarán a la venta en la oficina de Ordizian, situada en la calle Santa Maria 21, hasta agotar existencias, en el horario de 10.30 a 12.30 y de 17.30 a 19.30 horas. En esta ocasión también se mantendrá el mismo formato para adquirir los bonos: Cada persona podrá adquirir como máximo dos bono en nombre propio más otros dos en representación de otra persona, aportando el DNI de la persona representada. Asimismo, cualquier persona podrá adquirir bonos, sea de Ordizia o no.

Los bonos tienen un precio de 20 euros con un valor de 30 euros para canjear en los establecimientos

Según la previsión realizada por el Ayuntamiento, son 85 los comercios que se sumarán a esta campaña dando la posibilidad de que las personas que adquieran los bonos de compra puedan canjear los mismos en sus establecimientos comerciales. Como en anteriores ediciones, habrá una amplia variedad de comercios: tiendas de alimentación, hostelería, moda y complementos, librería, floristería, estética, ópticas, etc. Los establecimientos participantes mostrarán el cartel de la campaña en un lugar visible.