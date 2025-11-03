Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los bonos se podrán canjear en 85 comercios de la localidad. A. NÚÑEZ

Ordizia

Comienza la nueva campaña de bonos para impulsar el comercio local

Se pondrán a la venta 3.000 bonos para canjear en los establecimientos adheridos a la iniciativa

Amaia Núñez

Ordizia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:58

Comenta

Ya está en marcha la campaña de bonos de noviembre para impulsar al sector comercial de la localidad. Ayer comenzó la venta de bonos ... hasta agotar existencias. El Ayuntamiento en colaboración con la asociación de comerciantes Ordizian ha mantenido la iniciativa tras el éxito de las últimas ediciones, con el objetivo de «el objetivo fomentar y dar valor al tercer sector», tal y como indican desde la asociación. Es, a su vez, una forma de «premiar» a todos aquellos clientes que adelantan sus compras de Navidad.

