Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ordizia

Charla del psiquiatra Jon García sobre salud mental, hoy en D'Elikatuz

A. N.

ordizia.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Este martes se celebrará la segunda ponencia organizada por la Goierri Moherri dentro de la campaña Movember de este año. El psiquiatra Jon García Ormaza ofrecerá una ponencia sobre salud mental centrada en la prevención del suicidio. Será en el centro D'Elikatuz a las 19.00 horas con entrada libre.

Jon García es psiquiatra de Osakidetza y Aita Menni, doctor en neurociencia la UPV-EHU y profesor asociado en el Departamento de Neurociencia de esta universidad, es además miembro activo del grupo de investigación del suicidio en Euskadi. Estudios indican que tres de cada cuatro suicidios son realizados por hombres. Por ello, desde Goierri MoHerri quieren incidir también en la salud mental, además de en la prevención de enfermedades que afectan mayoritariamente a los hombres.

Para finalizar, este viernes llevarán a cabo la iniciativa 'Busti zaitez!-¡Mójate!' en Lazkaoa partir de las 19.00, un encuentro de relevos solidario en el polideportivo Joxemiel Barandiarán. Podrán participar todas las personas que lo deseen. Asimismo, este sábado habrá un espectáculo de humor, con Julen Axpe y Kike Biguri, y un artista sorpresa, a las 19.00 en Areria de Lazkao, con entradas a 10 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  3. 3 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  4. 4 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  5. 5

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos
  6. 6 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  7. 7 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  8. 8

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  9. 9 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  10. 10 Maite Arraiza pasa a la historia como la primera ganadora donostiarra del maratón de casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Charla del psiquiatra Jon García sobre salud mental, hoy en D'Elikatuz