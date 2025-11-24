Charla del psiquiatra Jon García sobre salud mental, hoy en D'Elikatuz

A. N. ordizia. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Este martes se celebrará la segunda ponencia organizada por la Goierri Moherri dentro de la campaña Movember de este año. El psiquiatra Jon García Ormaza ofrecerá una ponencia sobre salud mental centrada en la prevención del suicidio. Será en el centro D'Elikatuz a las 19.00 horas con entrada libre.

Jon García es psiquiatra de Osakidetza y Aita Menni, doctor en neurociencia la UPV-EHU y profesor asociado en el Departamento de Neurociencia de esta universidad, es además miembro activo del grupo de investigación del suicidio en Euskadi. Estudios indican que tres de cada cuatro suicidios son realizados por hombres. Por ello, desde Goierri MoHerri quieren incidir también en la salud mental, además de en la prevención de enfermedades que afectan mayoritariamente a los hombres.

Para finalizar, este viernes llevarán a cabo la iniciativa 'Busti zaitez!-¡Mójate!' en Lazkaoa partir de las 19.00, un encuentro de relevos solidario en el polideportivo Joxemiel Barandiarán. Podrán participar todas las personas que lo deseen. Asimismo, este sábado habrá un espectáculo de humor, con Julen Axpe y Kike Biguri, y un artista sorpresa, a las 19.00 en Areria de Lazkao, con entradas a 10 euros.