Campaña para reciclar correctamente en el contenedor amarillo

El contenedor amarillo está destinado a recoger todos los residuos de plástico de los hogares, aunque no todos los envases de este tipo se deben depositar en este lugar. Hay diferentes tipos de plásticos y envases ligeros y ante el aumento de materiales impropios detectados en los últimos meses en los contenedores amarillos, la Mancomunidad de Sasieta ha puesto en marcha una campaña para concienciar e informar a los vecinos de la correcta sepatación de materiales que hay que depositar en estos contenedores, bajo el lema 'Separa bien los envases, sin calidad no hay reciclaje'.

Para ello, ha buzoneado en todas las viviendas —32.000 dípticos— un manual explicativo. En él indica que todos los envases ligeros o de plástico con destino al contenedor amarillo deben estar limpios y tener el logotipo de reciclable, un círculo formado por dos flechas contrapuestas en algún lugar del mismo.

Entre otros, son envases depositables en esta sección los botes de detergente, champú, productos de limpieza, yogur y postres, pasta de dientes, tetrabricks, bolsas de plástico, envases de comida para llevar o envases de bollería y otros productos industriales. También se deben echar al contenedor amarillo las latas de refrescos y productos de belleza y limpieza en espray como lacas, los envases de corcho blanco e incluso las cajas de madera y los envases de cerámica.

Otros envases de plástico como macetas, tuppers o perchas, así como ollas, pucheros y sartenes, se deben depositar en el cajón correspondiente de los minigarbigunes al ser su proceso de reciclado diferente. Por otro lado, los peines, bolígrafos y rotuladores, discos o videos, maquinillas de afeitar o cubiertos desechables van al contenedor gris de la fracción resto. Por último, los juguetes, las tuberías y las cajas de plástico se deben llevar a cualquiera de los tres Garbigunes situados en Ordizia, Beasain o Urretxu. Además, recuerdan que las medicinas caducadas o sus envases ya vacíos hay que entregarlos en los puntos verdes que están disponibles en todas las farmacias.