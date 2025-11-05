Buen papel de los ordiziarras con las selecciones guipuzcoanas de basket

Amaia Núñez ordizia. Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Aunque el Ordizia de baloncesto tuvo pocos compromisos el fin de semana, algunos de sus jugadores, de categoría cadete e infantil, pudieron vivir una jornada especial al participar en el Campeonato Euskadi-Navarra con la selección de Gipuzkoa. La presencia ordiziarra fue notable, con nueve jugadores y también representación en el staff técnico con Sara Imaz.

Las selecciones de categoría cadete disputaron el torneo en la localidad navarra de Villafranca. El equipo masculino, que contaba entre sus filas con el ordiziarra Jakes de Marcos, el sábado venció la semifinal contra Araba. Un encuentro igualado que se saldó con el resultado de 76-74. Al día siguiente se enfrentaron en la final a Bizkaia. La selección guipuzcoana mostraba una gran solidez durante todo el encuentro, por lo que logró una pequeña renta para el descanso largo, que lograron aumentar en la segunda parte del encuentro para ganar por 74-89 y proclamarse campeones.

La selección cadete femenina tenía entre sus filas a Elene Balbas, Natale Ena y Sara Unanue como jugadoras y el de Sara Imaz en el staff técnico. El sábado por la tarde se enfrentaron a Araba, en un partido que dominaron las guipuzcoanas desde el inicio y vencieron por 91-68. La final se disputó el domingo por la tarde, contra Navarra, quienes resistieron el juego guipuzcoano. Aun así, Gipuzkoa se proclamó campeona del torneo, también en féminas.

Las selecciones infantiles disputaron su campeonato en Bergara. Las semifinales, tanto la masculina como la femenina, fue contra Navarra. En el equipo masculino estaban Mikel Nieto y Ionatan Bejera, y a pesar de lo igualado del partido y del esfuerzo realizado, cayeron por 62-74. Al día siguiente, se enfrentaron a Araba para decidir el tercer y cuarto puesto. El encuentro comenzó bien para los guipuzcoanos, pero, aun así, perdieron por 77-103, quedando Gipuzkoa en cuarto lugar.

En el caso de las chicas, entre las que estaban las ordiziarras Aroa Martínez, June Ena y Maddi Lekuona, a pesar de un mal inicio en la semifinal, con una reacción colectiva empataron el partido antes del descanso largo, para acabar ganando por 58-55. En la final se enfrentaron a la selección vizcaína, en un partido muy igualado y alternancia en el marcador. A pesar de darlo todo, las guipuzcoanas perdieron por 66 -72, logrando el subcampeonato.

Equipos locales

Por lo demás, solamente hubo dos partidos en la jornada. El Ordizia Hotel Ordizia perdieron contra el Petritegi Añorga Saski, por 70 a 65. Aunque parecía un partido que caería del lado urdiña, como en el encuentro de ida, la envergadura y físico de los pívots del equipo donostiarra complicó el objetivo y la victoria se quedó en Donosti.

El cadete femenino de participación, venció al Aldapeta Maria IK Txuria por 85-34 en Majori. Las ordiziarras marcaron el ritmo del encuentro desde el inicio, con una defensa intensa, que les dio una ventaja importante en el marcador. A la vuelta del descanso largo, con el partido prácticamente decidido, aprovecharon para probar estrategias nuevas. A pesar de encajar más puntos, las urdiñas mantuvieron la puntuación de los dos cuartos anteriores y la victoria no peligró.