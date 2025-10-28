Barroko Aire llega con un programa especial para su 40 edición

Los domingos de noviembre están dedicados a la música barroca y este año el ciclo Barroko Aire llega con una programación especial para celebrar ... el 40 aniversario. «Hemos hecho un esfuerzo especial para traer a músicos puntoeros a Ordizia», destacó Izaro Intsausti en la presentación de este martes, que contó con la participación del concejal de cultura Manex Berzosa, y en representación de los músicos que actuarán, Pedro Gaztañaga de Oroith Abesbatza y dos de los componentes de Musbika Ensemble. Todos los conciertos serán en la parroquia, los domingos, a las 18.30 horas, con entrada gratuita.

La primera cita será este domingo, de la mano del organista Alberto Saez. Nacido en Miranda de Ebro, compaginará su presencia en Ordizia con sus conciertos en el ciclo Gipuzkoako Organoak que organiza la Diputación Foral de Gipuzkoa. Saez trabaja en la dirección del coro musical del festival Ura Bere Bidean, y ha formado parte de importantes orquestas.

El segundo domingo, día 9, en la parroquia actuará el grupo Openbrass. Compuesto por instrumentos de metal, tres trompetas, trompa, trombón y percusión, ofrecerán el programa 'Baroque Music through OpenBRASS!!' preparado espresamente para su participación en Barroko Aire.

La siguiente cita será el día 17 con la formación Musbika Ensemble. Han estado en Ordizia en varias ocasiones y para esta edición han preparado un programa basado en la obra de Fray Francisco Kuruzelegi Askarraga. Nacido en Elgoibar, Kuruzelegi fue un gran compositor, pero su obra es prácticamente desconocida en el País Vasco. Su música de ha conservado e interpretado en México, «donde ha sido valorada». Musbika Ensemble presentará en Ordizia una propuesta para recuperar su obra. Piezas como 'Misa Vizcaína', 'Magnificat' y 'Laudate Dominum' «mostrarán la riqueza compositiva de Kuruzelegi, combinando sus raíces vascas con su influencia en América. En el festival Barroko Aire tendremos la oportunidad de recuperar un merecido lugar en la historia de la música vasca», indicó.

El 23 de noviembre actuará el grupo Voce Umana, que llenarán la parroquia con el sonido de instrumentos históricos. «Tocarán instrumentos como Cornetto tenor y el serpentón, con los que transportarán al público por las historias que contarán de sus melodías cerrando los ojos».

Ensayos abiertos a familias

La XL edición de Barroko Aire - Días de Música Barroca se cerrará con otro concierto «especial» ofrecido por el coro local Oroith, que este año celebra también su 40 aniversario. En colaboración con las corales Hodeiertz de Tolosa y Andramari de Rentería, acompañados de su orquesta, han preparado la obra 'Sacrae Harmoniae, Allegri eta Scarlatti', con el que pondrán el broche de oro a los actos llevados a cabo durante este año.

Además, con motivo del 40 aniversario del ciclo, en los últimos cuatro conciertos se ofrecerán ensayos abiertos a las familias, quienes tendrán la oportunidad de estar con los grupos que ofrecerán el concierto. En este caso, habrá una sesión más corta, en la que explicarán instrumentos y curiosidades. «Cada programa será especial porque cada grupo lo planteará a su manera», el horario será de 16.30 a 17.00, y los niños deberán ir acompañados por una persona adulta.