El ciclo Barroko Aire cumple este año su 40 aniversario. A. NÚÑEZ

Ordizia

Barroko Aire llega con un programa especial para su 40 edición

Este domingo comenzará con el concierto del organista Alberto Saez, a las 18.30 en la parroquia

Amaia Núñez

Ordizia

Martes, 28 de octubre 2025, 19:59

Comenta

Los domingos de noviembre están dedicados a la música barroca y este año el ciclo Barroko Aire llega con una programación especial para celebrar ... el 40 aniversario. «Hemos hecho un esfuerzo especial para traer a músicos puntoeros a Ordizia», destacó Izaro Intsausti en la presentación de este martes, que contó con la participación del concejal de cultura Manex Berzosa, y en representación de los músicos que actuarán, Pedro Gaztañaga de Oroith Abesbatza y dos de los componentes de Musbika Ensemble. Todos los conciertos serán en la parroquia, los domingos, a las 18.30 horas, con entrada gratuita.

