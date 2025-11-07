El Ayuntamiento tramita la construcción de un ascensor en el barrio Altamira

Amaia Núñez ordizia. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

La accesibilidad del barrio Altamira centró una de las discusiones del Gobierno municipal con los grupos de la oposición en el pleno de octubre. EAJ-PNV presentó un escrito, suscrito a su vez por Ordizia Orain-Elkarrekin Podemos y PSE-EE, sobre la accesibilidad en Altamira para solicitar la ejecución de la infraestructura, con el fin de «garantizar que todos los barrios de Ordizia cuenten con infraestructuras que faciliten la movilidad para las personas con dificultades de desplazamiento». El Gobierno municipal aclararó cómo se encuentra el proceso, «vista la postura de la oposición de utilizar el tema políticamente en pleno».

El planteamiento de unir los dos puntos del municipio con un ascensor y pasarela cuenta con el beneplácito de todos los grupos, y formaba parte del programa del gobierno municipal, dentro del Plan de Acción 2030. En 2022, el nuevo Plan de Accesibilidad de Ordizia, definió la ubicación de los ascensores estratégicos para superar las barreras de accesibilidad. El solicitado por la oposición era «uno de los ejes principales» del Plan, que incluía igualmente la conexión de la parte baja de Altamira con la parte alta de Okorro.

El Plan de Accesibilidad planteaba dos alternativas para unir la zona de Tximista y Altamira con un ascensor y una pasarela. «Para decidir entre estas dos propuestas se encargó un estudio de viabilidad a una ingeniería experta en temas de infraestructuras», ya que el proyecto del ascensor «es complejo y su viabilidad tiene dificultades desde tres perspectivas»: la administrativa, la técnica y la económica.

En el ámbito administrativo, el ascensor se situaría junto a las vías del tren y la pasarela de acceso hasta Altamira deberá atravesar por encima las vías del tren y la carretera N-I. «Esto supone comprobar con ADIF y el Departamento de Carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa el cumplimiento de los requisitos exigidos».

El paso que uniría el ascensor con Altamira cuenta con una dificultad técnica añadida, según explicó el Gobierno municipal: «no se pueden colocar pilares en el tramo, a no ser que se pretenda entorpecer la futura variante ferroviaria. Esto implica la construcción de una pasarela de 60 metros que no contaría con pilares intermedios». En cuanto al aspecto económico, el estudio de viabilidad preveía un presupuesto de 2 millones de euros para esta infraestructura. «es posible que, en función del presupuesto, tenga que pedir ayudas o préstamos».

Asimismo, desde el Ayuntamiento subrayan la importancia de adquirir el solar donde se ubicaría el ascensor, actualmente de propiedad privada. «Se han llevado a cabo labores de gestión con la propiedad y se espera que en breve se apruebe el convenio urbanístico para el paso de este suelo a disposición municipal», aclaran. «No se ha querido adelantar hasta que no se cierren del todo los temas, porque nos toca actuar con cautela».

Una vez cerrados los trámites, esperan que el proceso avance en los próximos meses. «Se espera que, antes de finalizar el presente año, se inicien los trámites para la aprobación del citado convenio urbanístico y posteriormente, el próximo año, se licite el proyecto de ejecución del ascensor que unirá Altamira con Tximista. A la vista del consenso de todos los grupos municipales, prevemos que no habrá inconveniente en incluir esta inversión en los presupuestos del próximo año».