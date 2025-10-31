Atletas del Txindoki participarán en el Cross de Donostia mañana

Amaia Núñez ordizia. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Debido a que hoy es el Día de Todos los Santos, muchos de los encuentros deportivos previstos para esta jornada han cambiado de día, por lo que será un fin de semana tranquilo en Altamira-Majori. Aun así, los deportistas locales no descansan y, entre ellos, destaca la participación de atletas del Txindoki Grupo Jaso Autowag AT en la 69 edición del Cross Internacional de Donostia que se celebrará mañana domingo en el hipódromo de Lasarte.

Serán 19 los atletas ordiziarras que representarán al club en diferentes categorías. Su participación comenzará a las 10.00, con la carrera Sub-18 femenina en la que estarán Ane Barandiaran y Enara Etxebeste. A continuación, y a lo largo de toda la mañana, en Sub-18 masculino participarán Xuban Rodriguez y Oihan Berasategi; en sub 20 masculino Alpha Oumar Diallo; en sub 16 femenino Aiora Urteaga, Itoitz Odriozola, Iraide Navio, Malen Telleria, Libe Mendia y Uxue Jauregi; y en sub16 masculino Aimar Amenabarro, Amets Martin, Julen Lekuona, Enko Velázquez, Xun Larrea, Josu Oria, Unax Mujika y Urtzi Urrestarazu.

Baloncesto

Por otro lado, en baloncesto solamente dos equipos tendrán partido. El Ordizia Hotel Ordizia, junior masculino de rendimiento plata, se desplazará a Donostia para enfrentarse a uno de sus rivales directos, el Petritegi Añorga Saski. Será el primer encuentro de la segunda vuelta, con la circunstancia de que fue la única victoria lograda por los urdinas al en la primera.

El cadete femenino de participación recibirá hoy sábado en Majori al Aldapena Maria IK Txuria, a las 9.00 horas. En este caso, será el último partido de la primera vuelta, ante el penúltimo clasificado que cuenta con una victoria menos que las ordiziarras.

Fútbol

En cuanto al fútbol, el primer equipo se enfrentará mañana al Zumaiako FT a las 15.45 horas en el campo Aita Mari. Los urdinas son cuartos en la tabla, mientras que el Zumaiako es decimoprimero.

Por otro lado, entre el resto de los equipos, hoy el cadete de primera recibirá al Aizkorri Segura en el anexo de Altamira a las 10.00; a la misma hora el infantil txikiak jugará contra el Aizkorri Segura en Alustiza; el cadete de primera se enfrentará al Texas Lasartearra a partir de las 11.20 horas en el campo Michelin; el infantil haundiak jugará contra el Ilintxa en el anexo de Altamira a las 12.00; el infantil de primera se enfrentará al Anaitasuna en San Juan a las 12.45; y el juvenil de honor recibirá al Hernani en Altamira a las 15.30 horas.