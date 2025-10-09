Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

UDALA

Ordizia

Alumnos de Wiesbaden visitaron Ordizia

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:23

Comenta

Un año más, los jóvenes del Gazteleku de Ordizia están inmersos en el proyecto Erasmus+ y, dentro de las actividades que se llevan a cabo, un grupo de jóvenes de la localidad alemana de Wiesbaden visitó el municipio el miércoles, donde conocieron de cerca la cultura y las tradiciones locales. El alcalde les recibió en el Ayuntamiento y les explicó la historia. También pudieron conocer el mercado semanal y la historia de la Plaza Mayor.

