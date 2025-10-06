Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Agradecimiento a Paco Saiz «por su labor solidaria, dedicación y entrega»

El Diario Vasco

ordizia.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:10

Comenta

El club de atletas populares Jatorrak, El grupo de eskí y un centenar de firmas más han hecho público un escrito qn el que quieren mostrar su «más sincero agradecimiento» a Paco Saiz, por estar al frente de la delegación local de Donantes de sangre «y por ser parte de las acciones humanitarias, mediante su apoyo y acompañamiento durante el fortalecimiento que ha ido potenciando cada día, en el alcance de la misión, para contribuir y mejorar la vida de las personas».

Asimismo, aseguran que «es un inmenso honor y un profundo privilegio, extenderle nuestro más sincero y sentido agradecimiento por su apoyo inquebrantable y generosidad durante los últimos 50 años. Su constante compromiso con la donación de sangre ha sido la piedra angular de nuestro trabajo y la salvación de innumerables vidas en nuestra comunidad».

El grupo firmante quiere también expresar su « más sincero agradecimiento por la ayuda solidaria, que, a través de este escrito, deseamos reconocer la generosidad y compromiso durante décadas, durante medio siglo hemos sido testigos de su espíritu altruista, una llama que nunca ha cesado de brillar –subrayan–. Cada donación ha representado una esperanza para alguien que lo necesitaba, un paso más allá en tratamientos médicos y un recordatorio de la increíble capacidad humana para el bien».

Terminan el texto asegurando que «nuestro corazón tiene una enorme gratitud, por todo lo que ha hecho y aquellas palabras de agradecimiento van más allá al saber reconocer todo el apoyo brindado. Muchas gracias por el tiempo, su dedicación y entrega. Con profunda gratitud».

