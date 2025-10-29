Acuerdo entre el ORE y el Biarritz Olimpique

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Ordizia Rugby Elkartea firmó un convenio de colaboración con el Biarritz Olimpique Rugby Association que permitirá incorporar jugadores de la cantera en la dinámica del club de Iparralde. El acuerdo cuenta con medidas para el desarrollo técnico de la estructura deportiva del ORE. Así, confían en que esta nueva etapa aportará beneficios deportivos y formativos, consolidando la apuesta por el crecimiento sostenible y la excelencia en la formación de jugadores del Ordizia.