Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
TrebaGazteak bueltan izango da datorren asteetan. UDALA

Tolosa Goierri

Ongizate emozionalari buruzko Trebagazteak saioak, azaroan

Bi tailer eskainiko dituzte 17 eta 24 urte bitarteko gazteei zuzenduta, ongizate emozionala eta antsietatea kudeatzeko tresnak lantzeko

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Zegama

Larunbata, 8 azaroa 2025, 20:18

Comenta

Herriko gazteek aukera berezia izango dute ongizate emozionalaren inguruko bi prestakuntza-saioetan parte hartzeko, TrebaGazteak programaren baitan. Egitasmoa Gipuzkoako Foru Aldundiko Gazteria Zuzendaritzak eta Gipuzkoako udalek elkarlanean antolatutako doako prestakuntza-eskaintza da, 17 eta 24 urte bitarteko gazteei zuzendua.

Lehenengo saioa, 'Ongizate emoziona: oinarrizko ikastaroa', azaroaren 21ean, ostiralean, egingo dute 17:00etatik 20:00etara, Ainhoa Urretagoiena trebatzailearen gidaritzapean. Jardunaldi honetan gazteek emozioak identifikatzeko, kudeatzeko eta eguneroko bizitzan ongizate handiagoa lortzeko oinarrizko tresnak landuko dituzte.

Izen-ematea Udalak elkarbanatutako estekan egin daiteke: http://gip.eus/9c76v.

Bigarren saioa, 'Ongizate emozionala: Stop antsietatea', azaroaren 29an, larunbatean, egingo da 17.00etatik 20.00etara, Badabidebat zerbitzuaren eskutik. Tailer honek antsietatearen kausak eta kontrolatzeko estrategiak jorratuko ditu, gazteek egoera estresagarrietan lasaitasuna eta oreka emozionala mantentzen ikas dezaten. Izen-ematea ondoko estekan egin daiteke: http://gip.eus/c1wqe.

Bi saioetan plaza kopurua mugatua izango da, eta interesa dutenek izena lehenbailehen ematea gomendatzen da. Informazio gehiago nahi duenak 690 264 843 telefono-zenbakian egin dezakete.

TrebaGazteak programaren helburua da Gipuzkoako gazteen gaitasun pertsonalak, emozionalak eta sozialak indartzea, eta horretarako, lurralde osoko herrietan formakuntza-eskaintza praktiko eta dinamikoak eskaintzen ari da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ongizate emozionalari buruzko Trebagazteak saioak, azaroan

Ongizate emozionalari buruzko Trebagazteak saioak, azaroan