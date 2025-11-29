Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zegama

Olentzero eta Mari Domingi Anduetza parketxera bueltatu dira

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Zegama

Larunbata, 29 azaroa 2025, 20:21

Olentzero Zegamako Anduetza parketxean da jada, eta ez zen bakarrik iritsi. Mari Domingi ere lagun du aurten ere, eta biak elkartzeak giro berezia sortu zuen bertara gerturatutako familien artean. Jarduera arrakastatsua izango dela dirudi, eta azaroaren azken asteburutik hasita, abenduko asteburu eta jai egun guztietan errepikatuko da «Olentzerorekin eta Mari Domingirekin taloa egin eta dastatu» proposamena. Saioak ia beteta daude, baina oraindik azken plaza batzuk libre daude. Egun bakoitzean lau txanda izango dira: 11:00etan, 12:45ean, 15:30ean eta 17:15ean.

Parte hartzeko prezioa pertsonako zortzi euro da, eta tarifak norberak egindako taloa barne hartzen du. Interesa dutenek erreserba egin dezakete telefonoz edo posta elektroniko bidez: 943 80 21 87 / 688 62 36 09 edo anduetza@gipuzkoanatura.eus helbidera idatzita.

