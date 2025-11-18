Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oinezkoen segurtasuna handitzeko lanak martxan

J. Z.

Zerain.

Asteartea, 18 azaroa 2025, 20:08

Gipuzkoako Foru Aldundiak abiatu ditu dagoeneko GI-3520 errepidean, herriko erdigunean, trafikoa baretzeko eta oinezkoen segurtasuna hobetzeko lanak. Interbentzioaren bidez, pilotalekuaren eta Ostatuaren inguruko eremua babestu nahi da, azken urteetan herritarrek azaldutako kezkari erantzunez. Lanak abenduaren erdialdera arte luzatuko dira, 8:00etatik 18:00etara.

Zerainen, GI-3520 errepideak herria erdibitzen du: alde batean Udala eta Ostatua daude, eta bestean pilotalekua eta etxebizitzak. Egunero herritar askok zeharkatzen dute pasabide hori, eta, horregatik, Foru Aldundiaren helburua da segurtasun handiagoa bermatzea eta ingurua 'kale itxurako' espazio seguruago bihurtzea. Ibilgailuen abiadura jaisteko, trazadura aldatuko da tartearen bi muturretan, sigi-sagako desbideratze txikiak sortuta. Horrek gidariek arreta handiagoa jartzea eta abiadura gutxitzea ekarriko du.

Horrez gain, galtzadaren plataforma espaloiaren mailara igoko da, oinezkoei lehentasun handiagoa emateko eta espazioa partekatuagoa izan dadin. Espaloia bera ere zabaldu egingo da, frontoiaren eta etxebizitzen arteko ibilbidea segurtasunez egiteko aukera emanez.

