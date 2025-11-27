Odol-emateak egingo dituzte datorren ostegunean

Tolosa GoierriOdol-emateak egingo dituzte datorren ostegunean
A. N.
lizartza.
Osteguna, 27 azaroa 2025, 20:42
Datorren ostegunean odol-emateak egingo dituzte Lizartzan. Odol-emateak arratsaldeko 16:30etik 20:30era izango dira. Parte hartu nahi dutenek hitzordua eskatu beharko dute aurrez Udaletxera deituz, 943 67 07 00 telefono-zenbakira. Gutxienez 15 pertsonako taldea osatu beharko da.
Gaur kantari
Lizartzako Eskolako kideak kantatzera aterako dira gaur eskola atari aurrera 15:40etan. Herritar guztiak gonbidatzen dituzte beraiekin kantatzera.