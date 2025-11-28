Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Tolosa Goierri

Neguko Goizak lagunartean ludotekan izena emateko epea ireki dute

A. N.

berastegi.

Ostirala, 28 azaroa 2025, 20:44

Comenta

Gabonetako oporretarako 'Neguko Goizak lagunartean' ekimena antolatu du Berastegiko Udalak aurten ere. Abenduaren 22, 23 eta 26, eta 29tik 31ra eta urtarrilaren 2tik 5era izango da, 10:00etatik 13:00etara. Ludoteka zerbitzua 2014 eta 2023 bitartean jaiotako haur eta gaztetxoei zuzendua egongo da. Ordaindu beharreko kuota 31 eurokoa izango da haur bakarrarentzako, 53 euro bi haurrentzako, 70 euro hiru haurren kasuan eta 83 euro lau haurrentzako.

Izena emateko orriak udal-bulegoetan eta liburutegian daude eskuragarri. Online ere egin daiteke, Muñagorri eskolako ikasleek jaso duten mezuaren bidez.

Informazio gehiagorako Udaleko Gazteria teknikariarekin harremanetan jarri behar da, 688 681 952 telefono zenbakira deituta edo gaztedia@berastegi.eus helbide elektronikora idatzi. Izena emateko epea azaroaren 30an amaituko da, igande honetan.

Euskara Berastegin

Datozen urteetan euskararen inguruan sortuko diren erronkei erantzuteko plangintza bat osatuko du Udalak, herritarrekin elkarlanean. Herrian euskarak bizi duen egoeraren argazkia egin nahi dute datozen urteetan egin beharreko ekintzak diseinatzeko. Horretarako, datorren astelehenean, abenduaren 1ean, bilera irekia egingo du balio anitzeko gelan, 18:30ean.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Neguko Goizak lagunartean ludotekan izena emateko epea ireki dute