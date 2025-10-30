Musika kontzertuak egongo dira gaur Ostatuko Ganbaran

Tolosa GoierriMusika kontzertuak egongo dira gaur Ostatuko Ganbaran
A. N.
orexa.
Osteguna, 30 urria 2025, 20:28
Kultur Hamabostaldia amaierara iritsi da. Asteburuan izango dituzte azken ekitaldiak. Gaur, Ostatuko pintxo- potearen ondoren, Tolosako Isidro Larrañaga Musika Eskolako Garena, Garibeak, The Konbix eta Diversity taldeen kontzertuak egongo dira Ganbaran 22:00etatik aurrera.
Igandean, usadioaei jarraiki, Orexa eta Uitzi arteko mendi ibilaldia osatuko dute. Taldea 8:30ean abiatuko da Orexatik autobusez Uitziraino, oinez itzultzeko. Iritsitakoan herri-bazkaria egingo dute Ganbaran eta, bazkalondoren, Imanol eta Iñaki trikitilariekin erromeria izango da.