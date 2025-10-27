Mendi-irteera eta 'Hatsa' dokumentalaren emanaldia aste honetan

Tolosa GoierriMendi-irteera eta 'Hatsa' dokumentalaren emanaldia aste honetan
Josu Ozaitak dokumentalaren inguruko hitzaldia eskainiko du
Amaia Núñez
Lizartza.
Astelehena, 27 urria 2025, 20:20
Bi ekitaldi antolatu dira aste honetarako Lizartzan. Ostegunean 'Hatsa' mikro dokumentala aurkeztuko du Josu Ozaitak 19:00etan udaletxeko areto nagusian. Donostiako Zinemaldiko Eusko Label sailean parte hartu zuen ikusentzuneko honek. 3 minutuko iraupena du eta, segidan, Ozaitak hitzaldia eskainiko du.
Bestalde, Otsabio Kirol Elkarteak mendi ibilaldia antolatu du igande honetarako, azaroaren 2rako. Lizartza inguruan egingo dira ibilbideak, 08:30ean plazatik abiatuta. Ohi bezala, zailtasun ezberdinetako bi prestatu dituzte. Ibilbide luzean Pagoluze, Leozegaizto eta Lapar zeharkatuko dituzte Lizartzara itzuli aurretik, 14 kilometroko ibilbidean, 800 metro inguruko desnibelarekin.