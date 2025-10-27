Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa Goierri

Mendi-irteera eta 'Hatsa' dokumentalaren emanaldia aste honetan

Josu Ozaitak dokumentalaren inguruko hitzaldia eskainiko du

Amaia Núñez

Lizartza.

Astelehena, 27 urria 2025, 20:20

Bi ekitaldi antolatu dira aste honetarako Lizartzan. Ostegunean 'Hatsa' mikro dokumentala aurkeztuko du Josu Ozaitak 19:00etan udaletxeko areto nagusian. Donostiako Zinemaldiko Eusko Label sailean parte hartu zuen ikusentzuneko honek. 3 minutuko iraupena du eta, segidan, Ozaitak hitzaldia eskainiko du.

Bestalde, Otsabio Kirol Elkarteak mendi ibilaldia antolatu du igande honetarako, azaroaren 2rako. Lizartza inguruan egingo dira ibilbideak, 08:30ean plazatik abiatuta. Ohi bezala, zailtasun ezberdinetako bi prestatu dituzte. Ibilbide luzean Pagoluze, Leozegaizto eta Lapar zeharkatuko dituzte Lizartzara itzuli aurretik, 14 kilometroko ibilbidean, 800 metro inguruko desnibelarekin.

