Marcha de jubilados comarcal entre Villabona y Zizurkil

Jubilados y pensionistas de Tolosaldea se dieron cita ayer por la mañana para participar en una marcha entre Villabona y Zizurkil. Salieron desde el hogar Salbadora y, por la orilla del río, dieron la vuelta hasta la plaza de Elbarrena, donde almorzaron. Tras recobrar fuerzas, volvieron por Ubare, hasta la escuela Fleming, para finalizar en Salbadora, donde disfrutaron de una comida de hermandad. Participaron equipos de Alegia, Bizi-Nahi de Ibarra, Amaroz y Tolosa, Eguzki Txoko de Irura, Amasa-Villabona y Zizurkil.