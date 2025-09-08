Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Legorreta

Udalak yoga eta pilates ikastaroak antolatu ditu ikasturte berrirako

J.Z.

LEGORRETA.

Astelehena, 8 iraila 2025, 20:53

Udalak yoga eta pilates ikastaroak eskainiko ditu 2025-2026 ikasturterako. Pilateseko taldeak goizez (astelehen eta asteazkenetan, 09:00-10:00, kultur etxean) eta arratsaldez (astearte eta ostegunetan, 18:15-19:15, Ugaro ikastetxean) izango dira, irailaren 22an eta 23an hasita. Yogako klaseak, berriz, astelehenetan egingo dira 17:00etatik 18:30era, urriaren 6tik aurrera Kultur Etxean.

Talde bakoitzean gutxienez sei eta gehienez hamabi lagun onartuko dira. Matrikula 320 eurokoa izango da pilatesen kasuan eta 315 eurokoa yogan. Plaza kopurua gaindituz gero, zozketa egingo da.

Izena emateko azken eguna irailaren 17a izango da, eta inskripzioa Kultur Etxean, posta elektronikoz (kultura@legorreta.eus) edo telefonoz (684 801 736) egin daiteke. Herritarrak izena ematera animatu dituzte antolatzaileek.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  5. 5

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Udalak yoga eta pilates ikastaroak antolatu ditu ikasturte berrirako