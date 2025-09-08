Udalak yoga eta pilates ikastaroak antolatu ditu ikasturte berrirako

LegorretaUdalak yoga eta pilates ikastaroak antolatu ditu ikasturte berrirako
J.Z.
LEGORRETA.
Astelehena, 8 iraila 2025, 20:53
Udalak yoga eta pilates ikastaroak eskainiko ditu 2025-2026 ikasturterako. Pilateseko taldeak goizez (astelehen eta asteazkenetan, 09:00-10:00, kultur etxean) eta arratsaldez (astearte eta ostegunetan, 18:15-19:15, Ugaro ikastetxean) izango dira, irailaren 22an eta 23an hasita. Yogako klaseak, berriz, astelehenetan egingo dira 17:00etatik 18:30era, urriaren 6tik aurrera Kultur Etxean.
Talde bakoitzean gutxienez sei eta gehienez hamabi lagun onartuko dira. Matrikula 320 eurokoa izango da pilatesen kasuan eta 315 eurokoa yogan. Plaza kopurua gaindituz gero, zozketa egingo da.
Izena emateko azken eguna irailaren 17a izango da, eta inskripzioa Kultur Etxean, posta elektronikoz (kultura@legorreta.eus) edo telefonoz (684 801 736) egin daiteke. Herritarrak izena ematera animatu dituzte antolatzaileek.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.