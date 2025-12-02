Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Herrian erroldatu diren hainbat lagunek hartu zuten parte ongietorrian. UDALA

Legorreta

Legorretak harrera protokolo berria abiatu du herritar berrientzat

J. ZABALA

LEGORRETA.

Asteartea, 2 abendua 2025, 20:18

Comenta

Udalak urrats garrantzitsua eman zuen asteburuan herrian erroldatutako bizilagun berriei harrera egokia eskaintzeko. Harrera protokolo berria osatu du, eta hori aurkezteko, larunbatean lehen ongietorri saioa egin zuten, udal zerbitzuak eta herriko baliabide nagusiak biltzen dituen gida baten argitalpenarekin batera.

Aurten erroldatu diren 48 herritar berri zeuden gonbidatuta ekitaldira. Jatorri askotarikoak dira berriki Legorretan bizitzen hasi diren pertsona berriak: espainiarrak, euskal herritarrak, marokoarrak, sahararrak, pakistandarrak eta argentinarrak, besteak beste. Udalak nabarmendu du aniztasun hori aberasgarria dela eta herriaren kohesioa sendotzen laguntzen duela.

Ongietorri saioan, udal ordezkariek herriko egunerokoan lagungarri diren zerbitzuen eta baliabideen azalpena eman zieten.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  3. 3 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  4. 4 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  8. 8 La zanahoria gigantesca hallada en una huerta guipuzcoana: «Cuando la desenterré no me lo podía creer»
  9. 9

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Legorretak harrera protokolo berria abiatu du herritar berrientzat

Legorretak harrera protokolo berria abiatu du herritar berrientzat