Legorreta

Haurren heziketari buruzko hitzaldiak eskainiko dituzte datozen egunetan

J. Z.

legorreta.

Astelehena, 10 azaroa 2025, 20:34

Harremanak elkarteak gidatuta, haurren heziketari buruzko hitzaldiak eskainiko dira datozen hilabeteetan, 0-6 urte bitarteko haurren guraso, zaintzaile eta tutoreei zuzenduta. Lehen bi saioak bihar eta abenduaren 10ean izango dira, arratsaldeko 18.00etan, udaletxeko areto nagusian, eta parte har-tzeko beharrezkoa da izena ematea galdetegi bat beteta edo gizarte@legorreta.eus helbidera mezu bat bidalita. Datozen egunetako saioek gurasoen artean heziketa praktikoak partekatzeko eta zalan-tzak argitzeko aukera paregabea eskainiko dute.

