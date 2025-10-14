Haurren eta gazteen ekarpena jolasguneetan

LegorretaHaurren eta gazteen ekarpena jolasguneetan
J. Z.
legorreTA.
Asteartea, 14 urria 2025, 20:33
Udalak herriko jolas eremuak biziberritzeko parte-hartze prozesua jarriko du martxan. Egitasmo honetan Ugaro ikastetxeko 6-16 urte bitarteko haur eta gaztetxoek izango dute protagonismo nagusia. Lehen saioa bihar 17:30ean izango da Herri Antzokian, eta haur, guraso zein interesa duten herritar guztiei zuzenduta dago. Ondoren, haurrek eta gazteek hiru saioetan landuko dute jolas eremuen diseinua. Azkenik, emaitzak herritarrei erakusteko ekitaldia egingo dute.