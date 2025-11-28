Aitor Zunzunegi, nombre a seguir en la tercera edición de Mariren Kobak Trail

La tercera edición de Mariren Kobak Trail vuelve con su mezcla de aventura, orientación y mitología vasca. Y en el Goierri hay un nombre propio ... que destaca entre los veinte elegidos: el legorretarra Aitor Zunzunegi Tapia, corredor del Osin Trail y uno de los participantes que estarán este sábado en la línea de salida.

La prueba arrancará desde el monasterio de Iranzu (Navarra) a las 8.00 y, como marca la esencia de esta carrera, los corredores solo sabrán el punto de partida. El recorrido, la ruta y la meta se mantendrán en secreto hasta un cuarto de hora antes, cuando la organización entregará un mapa con las cuevas que deberán visitar. A partir de ahí, cada uno elegirá su propio camino mientras los teléfonos quedan precintados y la mitología marca las normas: no darle nunca la espalda a Mari, entrar y salir de sus cuevas del mismo modo, tratarla en hika y evitar mirarla a los ojos.

Zunzunegi llega a esta cita con un año intenso. Ha competido en la Marató dels Dements, en la Sobresobio Redes Trail, en la Lozère Trail, en la Zegama-Aizkorri y en la Calamorro SkyRace, entre otros. Con solo 25 años, ya se mueve con soltura en carreras técnicas y largas, lo que encaja con los 57 kilómetros y 2.500 metros de desnivel positivo que plantea esta edición. Los hombres deberán completar el recorrido en menos de siete horas y las mujeres en menos de ocho. La carrera suma además sus particularidades: todos los participantes están obligados a llevar chorizo o salchichón precintado durante toda la prueba, una camisa para presentarse con elegancia ante Mari y casco para uno de los tramos. En esta edición también portarán un GPS que permitirá seguir su posición en todo momento. Habrá dos puntos en los que podrán recibir asistencia exterior.

Entre los rivales de Zunzunegi destacan nombres como Ángel García, vencedor de la edición anterior, el veterano ultracorredor Imanol Aleson, la experimentada Amaia Aparicio, el guía de montaña Genis Zapater y el internacional Aurelio Antonio Olivar. En total competirán 18 hombres y 2 mujeres.Las dos primeras ediciones terminaron en Zegama. Este año todo vuelve a ser un misterio, como dicta el espíritu de la prueba.