El legorretarra Aitor Zunzunegi participará en una aventura que combina orientación, carreras de montaña y mitología. ZABALAFOTO

Legorreta

Aitor Zunzunegi, nombre a seguir en la tercera edición de Mariren Kobak Trail

El legorretarra afronta este sábado desde el monasterio de Iranzu, uno de los retos más singulares del calendario de montaña

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Legorreta

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

La tercera edición de Mariren Kobak Trail vuelve con su mezcla de aventura, orientación y mitología vasca. Y en el Goierri hay un nombre propio ... que destaca entre los veinte elegidos: el legorretarra Aitor Zunzunegi Tapia, corredor del Osin Trail y uno de los participantes que estarán este sábado en la línea de salida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

