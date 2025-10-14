Visita guiada a la fundación de los Benedictinos

J. Z. lazkao. Martes, 14 de octubre 2025, 20:33 Comenta Compartir

Los vecinos de Lazkao tendrán la oportunidad de descubrir la historia y el patrimonio de la Fundación Benedictinos mañana, en una visita guiada que se desarrollará entre las 18.00 y las 20.00 horas.

Durante el recorrido, los participantes podrán conocer de primera mano el legado histórico y documental que conserva la fundación, una institución que custodia valiosos fondos relacionados con la vida monástica, la historia local y los acontecimientos más relevantes del pasado de la villa y su entorno.

Para participar, es necesario inscribirse previamente, ya que las plazas son limitadas. Las personas interesadas pueden reservar su plaza llamando al teléfono 943 888 781 o enviando un correo electrónico a lbf@lbf.eus.