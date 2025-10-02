Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El elenco de artistas de Urrup, protagonista en el Areria con su obra 'El 27'. URRUP

Lazkao

Urrup presenta este viernes su obra 'El 27' en el Areria de Lazkao

Urrup llega con una comedia de enredos que refleja, con humor y crítica social, la vida cotidiana en una parada de autobús

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Lazkao

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:12

Este viernes, a partir de las 20.30 horas, el teatro Areria acogerá la representación de la obra 'El 27', a cargo de la compañía ... Urrup Antzerkia. La función, organizada por el Ayuntamiento de Lazkao, será de entrada gratuita y supone una nueva oportunidad para que el público apoye la iniciativa conjunta entre el consistorio y el grupo teatral.

