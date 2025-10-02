Urrup presenta este viernes su obra 'El 27' en el Areria de Lazkao

Este viernes, a partir de las 20.30 horas, el teatro Areria acogerá la representación de la obra 'El 27', a cargo de la compañía ... Urrup Antzerkia. La función, organizada por el Ayuntamiento de Lazkao, será de entrada gratuita y supone una nueva oportunidad para que el público apoye la iniciativa conjunta entre el consistorio y el grupo teatral.

La propuesta invita a descubrir que incluso un momento tan cotidiano como esperar al autobús puede convertirse en una experiencia divertida y sorprendente. La obra nos sitúa en la parada de la línea 27, donde desfilan a diario personajes que aman o discuten, que se ayudan o se ignoran, que engañan o sobreviven a su manera. Entre equívocos, tensiones y situaciones absurdas, el escenario se transforma en un microcosmos donde la incomunicación es el motor de los enredos. Como decía Shakespeare, «el mundo es un escenario», y en 'El 27' basta con esperar al autobús para comprobarlo.

Escrita por Ana Martínez Azcona y dirigida por Rosa Rojo, la comedia mantiene la línea crítica de Urrup Antzerkia, abordando temas que ya han aparecido en producciones anteriores, como la violencia machista, la diversidad sexual, la maternidad consciente, los celos o el porno. A todo ello se suman nuevas cuestiones de actualidad social, como el racismo, el edadismo o la soledad, siempre tratados desde la perspectiva irónica y cercana que caracteriza al grupo.

El elenco de la obra está formado por Nekane Aramendi, Maribi López, Nora Acosta, Miguel Ángel Veliz 'Lillo', Ana Martínez, Gorka Lariz, José Luis Elorza, Marisol Cavero, Juan Manuel Pecharromán y Urtzi Gorostiaga, todos ellos bajo la dirección de Rosa Rojo. La parte técnica correrá a cargo de Julen Iraola, responsable de luces y sonido.

Con esta representación, Urrup Antzerkia vuelve a invitar al público a reírse de las contradicciones humanas y a reflexionar sobre la sociedad actual desde la complicidad del humor. El Areria se prepara así para acoger una velada donde la comedia se convierte en espejo de lo cotidiano, con entrada libre para todo aquel que quiera disfrutar del teatro en su máxima expresión.