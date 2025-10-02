Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de uno de los tractores que pasó la inspección. ZABALA

Lazkao

18 tractores pasaron la ITV en Zubierreka el miércoles

J. ZABALA

LAZKAO.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:12

El polígono industrial de Zubierreka acogió este miércoles la primera jornada de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para maquinaria agrícola, organizada por el Ayuntamiento de Lazkao con la colaboración del servicio de ITV de Irun. En total, 18 tractores pasaron por la unidad móvil instalada en el recinto para someterse a la revisión obligatoria.

Los responsables de la inspección destacaron que, año tras año, se percibe un notable avance en la preparación de los vehículos por parte de sus propietarios. Según subrayaron, los tractores llegan en mejores condiciones a las pruebas, lo que refleja una mayor concienciación de los baserritarras sobre la importancia del mantenimiento. «Se nota mucho el cuidado que ponen los usuarios antes de la revisión», apuntaron.

El Ayuntamiento recordó que la próxima cita con la ITV agrícola será el lunes 28 de octubre, de nuevo en el polígono Zubierreka. La reserva de turnos continúa abierta y puede realizarse a través del número de teléfono 943 626 300 (opción 1) o en la web www.itevelesa.com. El coste del servicio es de 48,34 euros, a abonar en metálico el mismo día de la inspección, y es obligatorio presentar el recibo del seguro.

