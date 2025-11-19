Las trabajadoras del gerontológico se movilizan para «acabar con la parcialidad»

Las trabajadoras del centro gerontológico Sanitas Residencial Txindoki de Lazkao iniciaron ayer una nueva serie de movilizaciones para exigir mejoras en sus condiciones laborales, dentro ... de las huelgas convocadas en el sector de residencias y centros de día de Gipuzkoa. Las protestas, que continuarán hoy y mañana, buscan dar visibilidad a unas reivindicaciones que, según denuncian, llevan años sin respuesta mientras la mesa negociadora del convenio continúa bloqueada.

El colectivo de residencias y centros de día de Gipuzkoa, formado por cerca de 5.000 trabajadoras, mantiene desde enero una negociación sin avances con las patronales Matia, Adegi y Lares. La parcialidad, la brecha salarial y la falta de reconocimiento marcan el día a día del sector. En el caso de Lazkao, las trabajadoras de Sanitas Txindoki aseguran que la precariedad se ha vuelto insostenible. «Pedimos acabar con la parcialidad. Tras un estudio hemos detectado que el 45% de las trabajadoras del sector tienen jornadas parciales. Queremos jornadas al 100% para todas», explican. También reclaman la «publificación del sector», el aumento del plus de noches «al 100% en todos los casos» y «mejoras específicas para las trabajadoras de más de 60 años», un colectivo que, recuerdan, necesita medidas de protección para seguir desarrollando un trabajo que exige gran esfuerzo físico y emocional.

Impacto directo en Lazkao

Las trabajadoras critican que, mientras sus reivindicaciones siguen sin respuesta, los presupuestos presentados por la Diputación Foral de Gipuzkoa para 2026 priorizan la construcción de nuevos edificios frente a la mejora de los cuidados y de las condiciones laborales. El incremento del 12% en políticas sociales se destinará en un 83% a infraestructuras, una decisión que para ELA supone «perder una oportunidad clave para reducir la precariedad y avanzar en igualdad de género». El sindicato pide al Gobierno foral y también a la oposición que no aprueben unos presupuestos que no recojan mejoras en ratios, servicios y condiciones laborales reales.

En Lazkao, el impacto de esta situación se vive de cerca. Las trabajadoras de Sanitas Txindoki recuerdan que ya han participado en nueve jornadas de huelga y que esta semana vuelven a salir a la calle «para defender unos cuidados dignos, que solo son posibles con empleos dignos». Desde el centro insisten en que seguirán movilizadas hasta que la dirección y las instituciones escuchen sus demandas. «No pedimos nada extraordinario. Queremos estabilidad, salarios justos y condiciones que permitan ofrecer el cuidado de calidad que las personas mayores merecen», señalan. Las movilizaciones continuarán hasta mañana, pero el clima de protesta en Lazkao apunta a prolongarse mientras no llegue un acuerdo.