El Toro de Fuego se celebrará el 27 de octubre

El tradicional Toro de Fuego, suspendido el pasado sábado por la lluvia, ya tiene nueva fecha. El evento, enmarcado dentro de las fiestas de San Miguel y organizado por Lazkaoko Konpartsa, se celebrará este próximo sábado, 27 de octubre, a las 21.00 horas. La organización pide disculpas por las molestias y anima a todo el público a participar en este popular acto festivo.