Lazkao

Servicio gratuito de autobús para acceder mañana al cementerio

J. Z.

lazkao.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:29

Con motivo del Día de Todos los Santos, que se celebra mañana, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito de autobús para facilitar el desplazamiento al cementerio.

El autobús, con capacidad para 30 plazas, realizará un total de 13 servicios —seis de ida y siete de vuelta—, cubriendo tanto el horario de mañana como el de tarde. Las salidas hacia el cementerio se realizarán desde la parroquia de San Miguel a las 10.30, 11.30, 12.30, 15.45, 16.45 y 17.45, mientras que los retornos desde el cementerio hacia el centro del municipio están programados a las 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.15, 17.15 y 18.15.

Los interesados pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento llamando al teléfono 943 08 80 80 o escribiendo un e-mail a udala@lazkao.eus

