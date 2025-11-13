El puente de Agauntza cumple dos años como espacio funcional y dinámico

En diciembre se cumplirán dos años desde la inauguración del nuevo puente sobre el río Agauntza a su paso por Lazkao, una infraestructura que ... ha supuesto un cambio significativo en la movilidad y la vida social del municipio. La pasarela conecta de manera directa los barrios de Iturrialdea, Iturgaitzaga y Hiribarren con la plaza, la ikastola y el casco histórico, facilitando los desplazamientos peatonales y ofreciendo un espacio seguro y accesible para todas las edades.

Desde EAJ-PNV Lazkao destacan que «este proyecto responde a una visión de municipio conectado, accesible y cohesionado. No se trata solo de unir dos orillas, sino de acercar a las personas y de abrir nuevos espacios de encuentro». La ubicación del puente, detrás del Ayuntamiento, se integra en una estrategia más amplia para dar continuidad al paseo que viene desde Beasain y, a medio plazo, prolongarlo hacia la parte trasera del Palacio de los Lazcano, consolidando un itinerario peatonal seguro y atractivo que enlaza distintas zonas del municipio.

El diseño del puente combina modernidad y funcionalidad con el respeto por el entorno histórico y natural. Su integración junto a la iglesia de San Miguel ha sido destacada por el grupo jeltzale como un ejemplo de cómo la infraestructura puede convivir con el patrimonio local, potenciando la estética urbana sin alterar el carácter histórico del casco. Además, la obra se ha llevado a cabo con una inversión responsable y bajo criterios de sostenibilidad, reflejando la voluntad de mejorar el espacio público sin comprometer la identidad del pueblo.

El puente se ha convertido en un espacio que combina movilidad con actividades culturales y comerciales

La nueva pasarela ha contribuido también a la revitalización del río Agauntza, un elemento que históricamente ha formado parte de la identidad de Lazkao. «Con este puente, queremos devolver el río a la vida del pueblo, integrándolo como un elemento de valor urbano y social, y no como una frontera», señalan desde EAJ-PNV. La infraestructura se ha convertido en un espacio dinámico que, además de cumplir su función de movilidad, ha acogido actividades culturales y comerciales, como la reciente 'Fashion Week', demostrando su potencial como escenario de encuentro, creatividad y orgullo local.

El puente facilita los desplazamientos cotidianos, especialmente para las familias con hijos e hijas en la ikastola, y acerca los barrios de Elosegi e Iturrialdea al centro urbano, reforzando la cohesión social y la interacción vecinal. Para EAJ-PNV Lazkao, esta actuación simboliza la manera de gobernar del equipo jeltzale: planificación, sensibilidad hacia el entorno y vocación de servicio a la ciudadanía. «Nuestro compromiso es seguir impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida y refuercen la conexión entre las personas, los espacios y la vida cultural de Lazkao», concluyen.