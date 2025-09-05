Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El programa de las fiestas de San Miguel estará dotado de actividades para todos los gustos. UDALA

Lazkao

Todo preparado en Lazkao para celebrar las fiestas de San Miguel

A partir de este sábado y hasta el 29 de septiembre, habrá numerosas actividaes que aunarán tradición, deporte, música y gastronomía

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Lazkao

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:27

Los lazkaotarras ya tienen todo listo para celebrar las fiestas de San Miguel, que este año se prolongarán del 6 al 29 de septiembre. ... El Ayuntamiento ha presentado un programa amplio y variado, en el que se combinan la tradición, la música, el deporte y las propuestas culturales, con el objetivo de que cada vecino y visitante encuentre su espacio en una cita muy esperada en el calendario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: Â«Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melonesÂ»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  4. 4 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  8. 8 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 La casa más cara a la venta en Euskadi: vistas al mar y rodeada de naturaleza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Todo preparado en Lazkao para celebrar las fiestas de San Miguel

Todo preparado en Lazkao para celebrar las fiestas de San Miguel