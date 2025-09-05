Todo preparado en Lazkao para celebrar las fiestas de San Miguel

Los lazkaotarras ya tienen todo listo para celebrar las fiestas de San Miguel, que este año se prolongarán del 6 al 29 de septiembre. ... El Ayuntamiento ha presentado un programa amplio y variado, en el que se combinan la tradición, la música, el deporte y las propuestas culturales, con el objetivo de que cada vecino y visitante encuentre su espacio en una cita muy esperada en el calendario.

El pistoletazo de salida llegará este sábado 6 de septiembre, con el IV Homenaje a Unai Domínguez, un acto que cada año mantiene viva la memoria del joven lazkaotarra. Apenas unos días después, del 11 al 14, el protagonismo será para la Feria de la Cerveza, organizada por Gerriko Kultur Elkartea, que reunirá conciertos y actividades diversas en torno a un ambiente festivo y popular. Durante esos días se podrá disfrutar de actuaciones como Kantuafaria (día 11), el espectáculo de cabezudos y el concierto de Soulanders (día 12), así como las propuestas musicales de la escuela Lazkao Txiki Musika Eskola, Erdoyik P y Broken Heart (día 13).

El sábado 20 de septiembre será el turno de la tradición con la salida de la comparsa de gigantes y cabezudos por las calles a partir de las 11.00, y ya por la noche, a las 21.30, el esperado toro de fuego, también a cargo de la comparsa local. El Ayuntamiento recuerda que para esta cita es imprescindible acudir con ropa adecuada, evitando prendas de algodón y licra por motivos de seguridad.

El domingo 21 los vecinos podrán disfrutar de la subida a Esparru, una actividad deportiva y festiva que cada año congrega a numerosos participantes. La semana siguiente, el martes 24, se vivirá un momento cultural con la presentación del libro 'Luis Lizarraga...' en el Palacio, de la mano de Gerriko Kultur Elkartea. Y el jueves 26, la plaza se llenará de ritmo con la batukada Suthai, que será la encargada de poner el ritmo en la villa a partir de las 19.00 horas.

El sábado 27 estará dedicado en gran parte al deporte y la música. Por la mañana, a las 11.00, tendrá lugar el duatlón escolar para los jóvenes, y a lo largo del día habrá encuentros de txarangas (a las 12.00 y a las 19.00). Esa misma tarde, los asistentes podrán saborear la gastronomía local con una degustación de sidra y talos.

El domingo 28, en plena antesala del día grande, Lazkao acogerá el Baserri Eguna, con actividades durante toda la mañana que pondrán en valor la vida y los productos del caserío. A lo largo del día pasará por el municipio la Carrera Josetxo Imaz, y ya por la tarde, a las 18:30, será el turno de la música con el espectáculo del Mariachi Imperial Elegancia Mexicana, previsto en Orobione si el tiempo acompaña o en el frontón en caso contrario.

El gran día, a final de mes

El lunes 29 de septiembre, Día de San Miguel, se celebrará la jornada más intensa y especial de las fiestas. Desde la mañana habrá actividades para todos los gustos: el campeonato de pelota de San Miguel arrancará a las 10.30, mientras que el parque infantil y juvenil abrirá en horario de mañana y tarde. A mediodía, la misa mayor reunirá a vecinos y visitantes, y a las 14.00 tendrá lugar la comida para las personas jubiladas.

La música será la gran protagonista del cierre de las fiestas: a las 19.00 comenzará la verbena con Sukar, que regresará también tras la cena popular de las 20:30 —para la que se deberán recoger tickets en el Ayuntamiento el lunes 22— con una segunda sesión a las 22.30, que pondrá el broche final a unas celebraciones que, un año más, prometen llenar de ambiente las calles de Lazkao.