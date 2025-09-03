Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El nuevo acceso a la piscina permite una entrada más comoda. UDALA

Lazkao

El polideportivo recupera su horario y presenta mejoras

J. ZABALA

LAZKAO.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:07

Desde inicios de mes, el polideportivo municipal Joxemiel Barandiaran ha retomado su horario habitual de apertura tras el periodo estival. A partir de ahora, las instalaciones estarán disponibles de lunes a viernes de 07.00 a 21.45, los sábados en horario de 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00, y los domingos y festivos de 09.00 a 13.30.

Además, el centro deportivo mantendrá abiertas las piscinas descubiertas hasta el próximo domingo 7 de septiembre, en horario de 11.00 a 20.30. De esta manera, la ciudadanía podrá aprovechar los últimos días del verano para disfrutar al aire libre en un entorno deportivo y de ocio.

Agosto 'de obras'

El mes de agosto ha servido también para dar un paso importante en las obras de renovación y ampliación de las piscinas del polideportivo. En este periodo se han concluido los trabajos del nuevo acceso definitivo, una mejora que permitirá a los usuarios un acceso más cómodo y funcional a las instalaciones.

Actualmente, ambas piscinas cubiertas se encuentran abiertas al público. La piscina grande, de 25 x 12,5 metros, está destinada principalmente a la práctica de la natación y al entrenamiento, mientras que la piscina pequeña, de 12,5 x 8,5 metros y poca profundidad, resulta ideal para el disfrute en familia, la adaptación al agua a través del juego y también para actividades de rehabilitación y fortalecimiento físico.

Con todas estas mejoras y la recuperación del horario habitual, el Polideportivo Municipal Joxemiel Barandiaran continúa avanzando en su objetivo de ofrecer a la ciudadanía unas instalaciones modernas, cómodas y accesibles, adaptadas a diferentes necesidades y abiertas a todas las edades.

