Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Perli y Koxkolo serán los protagonistas hoy en la piscina. K.J.

Lazkao

La piscina descubierta recibe hoy el show 'Kolorez Jantzia'

J. ZABALA

LAZKAO.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13

La piscina descubierta de Lazkao se transformará hoy a las 17.00 horas, en un espacio para la imaginación y la cultura con la representación del cuentacuentos musical 'Kolorez Jantzia'. La actividad está dirigida a niñas y niños a partir de 5 años y promete una tarde diferente, en la que las historias, la música y el juego se mezclarán con el ambiente relajado de la piscina.

En esta ocasión, quienes se acerquen al espectáculo no encontrarán un cuentacuentos al uso. 'Kolorez Jantzia' está concebido como un espectáculo completo que combina cuento, teatro, música, danza y juegos. Sus protagonistas son dos personajes excéntricos y entrañables, Perli y Koxkolo, que se encargan de guiar al público por un mundo lleno de ritmo, humor y fantasía.

La propuesta nació del deseo de unir dos pasiones: la creación de cuentos y la experiencia en el ámbito musical. A partir de esa fusión surgió un formato innovador que ha recorrido numerosos rincones de Euskal Herria, conquistando a pequeños y mayores.

Reivindicar al diversidad

Uno de los ejes centrales del espectáculo es la reivindicación de la diversidad. A través de sus historias y canciones, Kolorez Jantzia transmite la idea de que las diferencias nos hacen únicos y valiosos, y que precisamente esa pluralidad enriquece a la sociedad. El mensaje busca destacar la importancia de la libertad, la tolerancia y el respeto entre todas las personas.

Se trata de la segunda cita dentro de la iniciativa piloto impulsada por el Ayuntamiento y la biblioteca municipal, que en julio celebró la primera sesión con gran éxito de participación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Euskadi abre el plazo para que 9.000 dueños de VPO compren el derecho a no tener que devolver su piso
  2. 2 Tragedia en Álava: muere un segundo joven tras salirse de la calzada el vehículo en el que viajaban
  3. 3 Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  6. 6 «El bus 28 tenía que haber sido hoy gratis como compensación»
  7. 7

    Sadiq no sale de la Real, de momento
  8. 8 El Sadar, nueva casa de Becker
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10

    Otegi, sobre CAF y el conflicto en Gaza: «Conozco sus cuentas y podrían prescindir del contrato con Israel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La piscina descubierta recibe hoy el show 'Kolorez Jantzia'

La piscina descubierta recibe hoy el show &#039;Kolorez Jantzia&#039;