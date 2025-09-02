La piscina descubierta recibe hoy el show 'Kolorez Jantzia'

J. ZABALA LAZKAO. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

La piscina descubierta de Lazkao se transformará hoy a las 17.00 horas, en un espacio para la imaginación y la cultura con la representación del cuentacuentos musical 'Kolorez Jantzia'. La actividad está dirigida a niñas y niños a partir de 5 años y promete una tarde diferente, en la que las historias, la música y el juego se mezclarán con el ambiente relajado de la piscina.

En esta ocasión, quienes se acerquen al espectáculo no encontrarán un cuentacuentos al uso. 'Kolorez Jantzia' está concebido como un espectáculo completo que combina cuento, teatro, música, danza y juegos. Sus protagonistas son dos personajes excéntricos y entrañables, Perli y Koxkolo, que se encargan de guiar al público por un mundo lleno de ritmo, humor y fantasía.

La propuesta nació del deseo de unir dos pasiones: la creación de cuentos y la experiencia en el ámbito musical. A partir de esa fusión surgió un formato innovador que ha recorrido numerosos rincones de Euskal Herria, conquistando a pequeños y mayores.

Reivindicar al diversidad

Uno de los ejes centrales del espectáculo es la reivindicación de la diversidad. A través de sus historias y canciones, Kolorez Jantzia transmite la idea de que las diferencias nos hacen únicos y valiosos, y que precisamente esa pluralidad enriquece a la sociedad. El mensaje busca destacar la importancia de la libertad, la tolerancia y el respeto entre todas las personas.

Se trata de la segunda cita dentro de la iniciativa piloto impulsada por el Ayuntamiento y la biblioteca municipal, que en julio celebró la primera sesión con gran éxito de participación.