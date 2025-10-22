Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lazkao

Nueva campaña de bonos comerciales

J. Z.

lazkao.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:08

Arranca la campaña de bonos de otoño 'Nik Lazkaon, ¿zuk zergatik ez'. La venta se realizará hoy de 17.00 a 19.00 en la plaza, y mañana, en el Ayuntamiento durante el horario de oficina.

Se han emitido 2.000 bonos de 30 euros, con un valor de compra de 40 euros repartidos en ocho bonos de 5. Tres bonos serán válidos en todos los comercios y cinco en los establecimientos que no sean de alimentación. Cada persona puede adquirir un máximo de tres bonos presentando el DNI.

