Modificaciones en el tráfico por la instalación del ambulatorio

J. ZABALA LAZKAO. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:20

La instalación del ambulatorio provisional de Lazkao, que Osakidetza habilitará en la cancha de la ikastola, provocará afecciones de tráfico y aparcamiento en la zona de Mikelar durante la jornadas de hoy y mañana, según ha informado el Ayuntamiento.

Para montar las casetas del nuevo ambulatorio provisional, se aplicarán medidas que afectarán a la movilidad y al aparcamiento. El vial entre Mikelar 8 y 12 estará cerrado al tráfico y los camiones de montaje accederán por el vial de la plaza, reduciendo los pasos peatonales por seguridad.

Los aparcamientos entre Mikelar 1 y 12 deberán quedar libres durante la mañana del día de hoy, y las grúas situadas entre Mikelar 8 y 12 impedirán el uso de garajes y aparcamientos cercanos mientras duren los trabajos. Para mantener el acceso a Elosegi 3-5, el tramo entre Mikelar 1 y 6 tendrá doble sentido temporal. El Ayuntamiento agradece la comprensión vecinal y pide respetar la señalización y las indicaciones del personal durante la intervención.