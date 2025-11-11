Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El acceso al meandro se verá mejorado con los trabajos. Udala

Lazkao

En marcha las obras del nuevo camino peatonal accesible en el meandro

El proyecto, con una inversión de 174.354 euros, eliminará barreras arquitectónicas y mejorará la conexión a la zona del meandro

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Lazkao

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:28

Comenta

El Ayuntamiento ha puesto en marcha las obras del nuevo camino peatonal accesible en la zona del meandro, una actuación estratégica que transformará este espacio ... natural en un entorno más cómodo, inclusivo y conectado con el resto del municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  8. 8 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  9. 9 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  10. 10 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco En marcha las obras del nuevo camino peatonal accesible en el meandro

En marcha las obras del nuevo camino peatonal accesible en el meandro