En marcha las obras del nuevo camino peatonal accesible en el meandro

El Ayuntamiento ha puesto en marcha las obras del nuevo camino peatonal accesible en la zona del meandro, una actuación estratégica que transformará este espacio ... natural en un entorno más cómodo, inclusivo y conectado con el resto del municipio.

Con una inversión de 174.354,23 euros (más IVA) y un plazo de ejecución de tres meses, el proyecto tiene como principal objetivo eliminar las barreras arquitectónicas que dificultaban hasta ahora el acceso, especialmente las escaleras situadas bajo la carretera GI-2120, y crear un recorrido adaptado y seguro alrededor de la campa del meandro, con el fin de acercar a los vecinos a una zona renovada.

La empresa Construcciones Iturrioz S.A. es la encargada de ejecutar los trabajos, que se desarrollarán entre los meses de septiembre y diciembre. La intervención contempla la urbanización integral del entorno, con un diseño que respeta la vegetación y el paisaje natural del área, a la vez que incorpora nuevos equipamientos destinados a la práctica del deporte, el paseo y el ocio al aire libre.

Según fuentes municipales, esta actuación permitirá potenciar el uso ciudadano del meandro y su conexión con otros puntos de interés del municipio, consolidándolo como un espacio público accesible y de encuentro. El nuevo camino peatonal contribuirá a favorecer la movilidad sostenible y a integrar de forma armoniosa el espacio urbano con su entorno natural.