En marcha una encuesta para conocer mejor la situación del comercio local

JOSU ZABALA LAZKAO. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:16

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva iniciativa destinada a reforzar el tejido comercial del municipio. En colaboración con Bidari —la mesa comarcal del comercio, hostelería y servicios de Goierri—, se ha lanzado una encuesta dirigida a los negocios de la localidad con el objetivo de obtener una radiografía actualizada de su situación.

El Consistorio anima a comercios y empresas de servicios de Lazkao a participar en el cuestionario, al que se puede acceder a través del enlace ofrecido en la web municipal.

La información recogida permitirá diseñar estrategias más ajustadas a las necesidades reales del sector y orientar las políticas de apoyo tanto a nivel municipal como comarcal.

Uno de los aspectos clave de la encuesta será la detección de negocios que puedan necesitar relevo generacional en los próximos años. En este sentido, Bidari tiene previsto poner en marcha en 2025 un programa piloto de traspaso de negocios en la comarca, para lo cual resulta fundamental conocer de primera mano la situación de cada establecimiento.

Desde el Ayuntamiento destacan la importancia de esta acción como herramienta para dinamizar la economía local y asegurar la continuidad del comercio de proximidad. «Este tipo de iniciativas son clave para construir un municipio vivo, dinámico y con proyección de futuro», subrayan.