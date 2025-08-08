Los locales de Hirigoien en plena transformación para emprendedores

Los emprendedores de Lazkao tendrán a partir de otoño un lugar donde comenzar a dar forma a sus proyectos empresariales. Los locales del Ayuntamiento ... de la calle Hirigoien están en plena transformación para habilitarlos como oficinas municipales en los que podrán trabajar en sus iniciativas.

Los locales están situados en el bajo de los números 56 y 58 de Hirigoien. Las obras de habilitación de los espacios se están llevando a cabo en colaboración con la Agencia Comarcal de Desarrollo, Goieki. Las obras ya están en marcha y tienen previsto que finalicen para octubre.

Ambos espacios estaban sin habilitar. Uno de ellos cuenta con una superficie útil de 56,66 metros cuadrados, y albergará tres despachos y un office. En el otro local, de 32,92 metros cuadrados, estarán ubicados una sala de reuniones y un aseo adaptado.

Los locales serán reformados en su integridad para garantizar el cumplimiento de todas las normativas urbanísticas, de accesibilidad, seguridad en caso de incendios, salubridad y eficiencia energética. Asimismo, desde el consistorio explican que estarán dotados de los servicios necesarios, como fontanería, electricidad, telecomunicaciones y climatización, para asegurar un entorno funcional para los futuros usuarios.

Los trabajos cuentan con un presupuesto 112.401 euros más IVA. Con este proyecto el Ayuntamiento de Lazkao quiere contribuir y facilitar el emprendimiento de las iniciativas de negocio de los vecinos, así como proporcionar un espacio moderno, accesible y sostenible que favorezca la innovación y el crecimiento empresarial en Lazkao.