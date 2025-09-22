Liburu aurkezpena bihar arratsaldean Lazkaon

LazkaoLiburu aurkezpena bihar arratsaldean Lazkaon
J. Z.
lazkao.
Astelehena, 22 iraila 2025, 20:20
Bihar, 18:30ean, Juan Luis Larraza idazleak bere lana Lazkanotarren Jauregian aurkeztuko du 'Luis Lizarraga kapitaina (1473-1521). Nafarroako askatasunaren indarra Sakanan' izenez ezaguna. Liburuak Nafarroako erresistentziako ordezkari nagusiaren bizitza kontatzen du, pasadizo historikoak fikzio moduan jorratuz, eta tartean Lazkaoko pertsonaiak ere agertzen dira.
